Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir ilçe örgütleri, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin ve il başkanı Çağatay Güç'ün öncülüğünde Konak, Alsancak'ta bir araya gelerek, gelecek günlerde gerçekleşecek olan parti içi seçimlerle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Delege ve ön seçim görüşüldü

Basına ve kamuoyuna kapalı gerçekleşen toplantıda YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in ve YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan delege seçimler ve ön seçimlerle ilgili ilçe başkanları ile görüştükleri öğrenilirken, gerçekleşecek seçimlerin esaslarıyla bilgilendirmenin yapıldığı aktarıldı.

Yeni sistem tabana anlatılacak

YENİ Parti'de ilk kez denenecek olan parti içi seçim sisteminin hakkında ilçe başkanlarının ve partinin üst kurullarının görüş alışverişinde bulundukları toplantıda, özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleşecek delege seçimlerinin detaylarının ve ayrıntılarının parti tabanına doğru bir şekilde anlatılmasının yapılması yönünde ortak bir görüş alındığı aktarıldı.

İlçe başkanları tabanı küstürmeyecek sistem üzerine çalışacak

Öte yandan, pazar günü YENİ Parti ilçe binalarında başlayacak olan delege sistemi öncesinde ilçe örgütlerinde çalışmaların yoğunlaştığı öğrenilirken, ilçe başkanlarının özellikle tabanı ve yeni üyeyi küstürmeyecek yeni bir sistem üzerinde çalışacakları aktarıldı.