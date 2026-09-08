İnsanlar, yaşam standartlarını çok da aşağı çekmeden günlük harcamalarını nasıl kontrol altına alabileceklerini düşünüyor. Ancak evin içindeki o sessiz enerji akışını doğru yöneterek bu yükü hafifletmek inanın hiç hayal değil.

Modem ve Yönlendiricileri Geceleri Uyutun

İnternet artık hepimizin eli ayağı oldu, doğru. Fakat gece yatağa girip uykuya daldığımızda o modemin sabaha kadar ışıklarının yanıp sönmesine gerçekten gerek var mı? Hiç kimsenin internete bağlanmadığı saatlerde cihazı kapatmak, hem cihazın ömrünü uzatır hem de o sessiz elektrik tüketimini sıfırlar. Akşamları fişi çekmeye üşeniyorsanız, araya takacağınız basit bir zamanlayıcı priz bu işi sizin yerinize zahmetsizce halledebilir.

Derin Dondurucunun Buzlarını Çözmeyi İhmal Etmeyin

Pazardan alınan taze sebzeleri ya da kurban etlerini sakladığımız o dev derin dondurucular, kenarlarında buz tabakası biriktirdikçe yalıtım yeteneğini kaybeder. Karlanmış bir dolap, içeriyi soğuk tutabilmek için normalden iki üç kat fazla efor sarf eder. Yılda en az iki defa dolabın fişini çekip o kalın buz tabakasını eritmek, motorun yükünü inanılmaz hafifletiyor. Tertemiz bir dondurucu, cüzdanınızın en yakın dostudur.

Tencerelerin Kapağını Kapatarak Yemek Pişirin

Elektrikli ocak kullanan İzmirliler için mutfakta geçen süre, faturanın kaderini belirliyor. Çorba kaynatırken veya makarna haşlarken tencerenin kapağını açık bırakmak, sıcaklığın sürekli havaya uçmasına sebep olur. Kapağı kapattığınızda ise içerideki ısı hapsolur ve yemek çok daha hızlı pişer. Ocağın altını erkenden kapatıp, yemeğin geri kalanını plakanın kendi sıcağıyla demlenmeye bırakmak, usta işi bir tasarruf yöntemidir.

Odalara Göre Doğru Ampul Seçimi Yapın

Evin her köşesinde aynı güce sahip aydınlatma kullanmak büyük bir israf. Kitap okuduğunuz salonda güçlü bir ışığa ihtiyaç duyabilirsiniz ama koridorda veya yatak odasında çok daha düşük watt’lı ampuller işinizi fazlasıyla görecektir.