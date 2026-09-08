İzmir’in köklü özel eğitim kurumlarından Özel Ege Lisesi’nin Kurucu Temsilcisi ve Eraslan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yansı Eraslan, eşi Ebru Eraslan ve ortağı oldukları İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım Anonim Şirketi hakkındaki konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, kesin mühlet süresinin uzatılması talebini değerlendirerek, Yansı Eraslan, Ebru Eraslan ve şirket için devam eden konkordato süresinin 24 Ekim 2026 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına karar verdi. Böylece dosyada daha önce verilen bir yıllık kesin mühletin ardından süreç iki ay daha devam edecek.

Konkordato sürecinin merkezinde, Bornova Ticaret Sicili’ne kayıtlı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. bulunuyor. Şirket ile Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında yürütülen dosyanın esas numarası ise 2025/696. Mart 2026’da yayımlanan alacak bildirme ilanında da İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24 Ekim 2025 tarihinden başlamak üzere şirket ve Eraslan çifti hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdiği belirtilmişti.

Bir yıllık mühlet verilmişti

Eraslan ailesi ve şirket hakkındaki konkordato süreci 2025 yılında başladı. Mahkeme, 24 Ekim 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda şirket ve ortakları için bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. O dönemde dosyaya çok sayıda alacaklı kuruluşun da dahil olduğu bildirildi.

Daha önceki mahkeme sürecine ilişkin alınan bilgilere göre; 15 banka, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, Kemeroğlu Özel Eğitim Kurumları ve Şişecam gibi kuruluşların alacaklı taraf olarak yer aldığı aktarılmıştı. Şirket tarafının ise bankalarla finansal borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürüttüğü ve konkordato süresi sona ermeden borçların ödenmesi için çalışma yapıldığı belirtilmişti.

Gözler Özel Ege’de

Konkordato sürecinin kamuoyundaki en dikkat çekici boyutlarından biri ise Özel Ege Lisesi. Yansı Eraslan’ın Kurucu Temsilcisi olduğu okul, İzmir’in köklü özel eğitim kurumları arasında bulunuyor. Okulun resmi internet sitesinde de Yansı Eraslan’ın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerle bir araya geldiği ve kurumun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor.





