İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER), İnciraltı bölgesindeki planlama sürecine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Tayfun Karabulut imzasıyla yayımlanan açıklamada; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan “İnciraltı Bölgesi’ndeki Rant Baskısına Yürütmeyi Durdurma Kararı” başlıklı açıklamanın kamuoyunda yanlış bir algıya neden olduğunu ileri sürdü.

İNGEDER söz konusu açıklamanın İnciraltı’nın bugün yürürlükte bulunan 1/1000.000 ölçekli planlarının durdurulduğu yönünde bir algı oluşturduğunu belirterek, “Gerçek durum bu değildir” ifadelerini kullandı.

Eski plan vurgusu

Derneğin açıklamasında, TMMOB tarafından gündeme yürütmeyi durdurma kararının 29 Nisan 2025 tarihinde onaylanan önceki 1/1000.000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin olduğu belirtildi. Buna karşılık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha sonra yeni ve revize bir 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre; söz konusu plan 8 Nisan 2026 tarihinde onaylandı ve 11 Mayıs-9 Haziran 2026 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. İNGEDER bu planın halen yürürlükte olduğunu belirterek, 2025 tarihli eski plan hakkında verilen yargı kararının bugün yürürlükte bulunan planlar durdurulmuş gibi kamuoyuna aktarılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Dernek, bilim insanlarının ve meslek odalarının yer aldığı köklü bir yapının, planların tarihlerine ve hangi idari işlemin dava konusu olduğuna ilişkin hukuki ayrımı açık biçimde ortaya koyması gerektiğini savundu.

“Yeter”

Açıklamada İnciraltı ve Bahçelerarası’ndaki toprak sahiplerinin beş nesildir aynı toprakların sahibi olduğu belirtilerek, yıllardır devam eden belirsizlikler ve davaların yanı sıra her planlama gelişmesinin ardından oluşturulan olumsuz algıların bölgedeki vatandaşları etkilediği öne sürüldü.

İNGEDER, yaşanan sürecin yalnızca planlama çalışmalarını geciktirmediğini, toprak sahiplerini ekonomik ve psikolojik baskı altında bıraktığını, insanların geleceğe ilişkin güvenini zedelediğini ve yıllardır korudukları topraklarını gerçek değerinin altında sermaye gruplarına satmalarına zemin hazırladığını savundu.

Açıklamada, “Bunun kime fayda sağladığının da artık kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğine inanıyoruz. Artık yeter” denildi.

Dernek, herkesin hukuk mücadelesine saygı duyduğunu ancak bu mücadele yürütülürken hangi tarihteki planın dava konusu olduğunun ve mahkeme kararının hangi idari işleme ilişkin verildiğinin kamuoyuna eksiksiz şekilde aktarılması gerektiğini belirtti.

Güncel plan yürürlükte

İNGEDER açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İnciraltı’nın 08.04.2026 tarihinde onaylanan, 11 Mayıs–9 Haziran 2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan güncel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yürürlüktedir. Açıklanan yürütmeyi durdurma kararı 29.04.2025 tarihli önceki plan işlemine ilişkindir.

İnciraltı yalnızca biz toprak sahiplerinin değil, İzmir’in geleceğidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasını; 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planların da sonuçlandırılarak askıya çıkarılmasını ve ardından 18. madde uygulamasına geçilmesini bekliyoruz.

Bizler dün olduğu gibi bugün de buradayız. Gerektiğinde yine mahkeme koridorlarında olacağız ve haklarımızı hukuk içerisinde sonuna kadar savunacağız.

İnciraltı ve Bahçelerarası’nın planlı geleceğine kavuşması için tüm İzmir ile el ele mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”