Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'de kurtuluşun ve kuruluşun 104'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı. Kentte düzenlenen kutlama programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül Resepsiyonu düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğinde yapılan resepsiyona; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Zafer Partisi İzmir il Başkanı Sinan Bezircilioğlu, , İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Furkan Tuna, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra meclis üyeleri, bürokratlar ve birçok davetli katıldı. Resepsiyon saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurtuluşun kahramanlarını tek tek andı

Gecede yaptığı konuşmada şair Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” adlı şiirini okuyarak başlayan Başkan Tugay, “Kıymetli şairlerimizden Orhan Şaik Gökyay'ın az önce okuduğum dizeleri, İzmir'in hafızasında, İzmir'in tarihinde her zaman karşılık bulmuştur. Kendini tarihe verenler arasında Hasan Tahsin'i görebilirsiniz. O işgalin ilk gününde sıkılan kurşun ateşlenirken yaşayacaklarını, başına geleceklerini elbette hesap etmedi. İzmir'in işgale sessiz kalmayacağını tarihe yazdırdı. Albay Süleyman Fethi Bey'i görürsünüz. İşgal kuvvetlerinin önünde kendisine dayatılan teslimiyeti reddetmişti. Süngüler bedenine saplandığında da kararından dönmedi. Canını verdi ama onurunu çiğnetmedi. Ardına bakmadan yollara düşenler arasında İzmir'e ulaşmak için cepheden cepheye koşan Mehmetçiklerimiz vardır, bilirsiniz. Büyük Taarruz'un ardından durmadan ilerleyen, dağları ve ovaları aşan kahraman ordumuzu hatırlarsınız. "Bir gül bahçesine şu kara toprağa girenler" halen Halkapınar'da şehitliklerinde yatmaktadırlar. Onlar şehitlerimizdir. İzmir'in kurtuluşuna saatler kala canlarını bu topraklara verenlerdir” dedi.

“Biz özgürlüğün bedelini biliyoruz”

“Ve Yüzbaşı Şerafettin Bey; yaralı hâlde İzmir'e giren, Hükümet Konağı'na ulaşan, Ay Yıldızlı bayrağımızı yeniden göndere çeken kahramanımız...” sözleriyle devam eden Başkan Tugay, “İzmir'de halen onların bıraktığı iz var. O izlere baktığımızda görüyoruz ki; özgürlüğün bir bedeli var ve İzmir o bedeli ödedi. Bu yüzdendir ki 9 Eylül içinde büyük bir sevinç barındırdığı gibi büyük bir minnet duygusunu da barındırır. Kutladığımız zaferin ardındaki yarım kalan hayatları, geride bırakılan aileleri, toprağa düşen evlatları hatırlarız. 104 yıl sonra bu şehrin her sokağında kurtuluşun ve kuruluşun sesleri yankılanıyor. Kordon'dan Konak'a, Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye, Halkapınar'dan İzmir'in dağlarına kadar aynı tarih bizimle birlikte yürüyor. Bu şehir Hasan Tahsin'in cesaretini, Süleyman Fethi Bey'in onurunu, şehitlerimizin aziz hatırasını, kahraman ordumuzun zaferini taşıyor. Bugün İzmir'in özgürlüğüne neden böylesine tutkuyla bağlı olduğunu anlamak isteyen bu tarihe bakmalıdır. Biz özgürlüğün bedelini biliyoruz. Cumhuriyetin kıymetini biliyoruz. Atatürk'ün bu ülkeye bıraktığı mirasın büyüklüğünü ve değerini biliyoruz. 104 yıldır bütün bunları onurla taşıyoruz” diye konuştu.

“Daha çok çalışacağız”

Böylesine büyük bir tarihi mirasın taşıyıcısı olmanın insana yalnızca gurur değil; omuzlarına sorumluluk da yüklediğinin altını çizen Başkan Tugay, “Onların ödediği bedel, bugün bizim onurla taşıdığımız sorumluluktur. O sorumluluk bize İzmir'e nasıl bakmamız gerektiğini söylüyor. Uğruna canlar verilmiş bir kente iyi bakmak zorundayız. Özgürlüğüne kavuşması için büyük bedeller ödenmiş bu şehrin çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız. Cumhuriyetin kuruluş heyecanını yaşamış bir şehirde akla, bilime, eğitime ve kültüre daha sıkı sarılmak zorundayız. Atatürk sevgisini böylesine güçlü taşıyan bir şehirde onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak zorundayız. Yapacağız, daha çok çalışacağız. Her gün bir önceki günden daha da çok çalışacağız” mesajı verdi.

“İzmir’in özgürlüğüne sahip çıkacağız”

“İzmir'in çocuklarının iyi eğitim alması için çalışacağız. Gençlerimizin kendi şehirlerinde hayal kurması, üretmesi ve geleceğini burada inşa etmesi için çalışacağız. Kadınların özgür ve güçlü olduğu, emeğin karşılığını bulduğu, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmediği bir İzmir için çalışacağız” diyerek devam eden Tugay, “Körfezimize, denizimize iyi bakacağız. Doğamızı koruyacağız. Tarihimize sahip çıkacağız, kültürümüzü büyüteceğiz. Bu şehrin refahını artıracak ve İzmir'in imkanlarını bütün hemşehrilerimiz için çoğaltacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımızı çalışarak göstereceğiz. Cumhuriyete bağlılığımızı onun değerlerini hayatın içinde yaşatarak göstereceğiz. İzmir'e sevgimizi bu şehri her gün biraz daha ileriye taşıyarak göstereceğiz. Yarın İzmir'in kurtuluşunun 104’üncü yılını kutluyoruz. Başımız dik olacak, bayraklarımız gökyüzünde olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yine bu şehrin meydanlarında yankılanacak ve o büyük coşkunun içinde nereden geldiğimizi hiç unutmayacağız. 104 yıl önce onlar kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. Kimi direndi, kimi savaştı, kimi yaralandı, kimi bu topraklarda can verdi. Şimdi çalışma ve başarma sırası bizde. Cumhuriyete sahip çıkacağız, İzmir'in özgürlüğüne sahip çıkacağız. Çocuklarımıza gurur duyacakları bir şehir bırakacağız” dedi.

SoloTürk ve Süvari Birliği’ne plaket

Son olarak Başkan Tugay, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve vatan uğruna can veren aziz şehitleri saygı, rahmet ve sonsuz minnetle andığının altını çizdi. Konuşmalarının ardından Başkan Tugay, yarın gerçekleşecek 9 Eylül töreninde İzmir’in semalarını onurlandıracak SoloTürk ekibi ve kentin kurtuluşunu canlandıracak Süvari Birliği’ne teşekkür plaketi verdi.

Başkan Tugay, “İzmir'imizin ve bütün Türkiye'mizin Kurtuluşunun 104’üncü yılı kutlu olsun” diye konuştu.