Tarlaya fide taşımak, ürün kontrolüne gitmek ya da bozuk köy yollarında ilerlemek günlük rutinin bir parçası. Ancak benzin ve motorin fiyatları göz önüne alındığında, tarla kenarlarında yapılan küçük sürüş hataları bile ay sonunda devasa bir faturaya dönüşebiliyor.

İzmirli arazi sahipleri için yakıt maliyetlerini en aza indirecek pratik çözüm yolları.

Dur-Kalk Sayısını Azaltın ve Yolu Okuyun

Tarla aralarında veya bozuk yollarda aracı sürekli durdurup tekrar kalkış yaptırmak, en çok yakıtın harcandığı andır. Aracın iki tonluk kütlesini sıfırdan harekete geçirmek büyük enerji ister. Önünüzdeki engeli veya çukuru önceden görüp tamamen durmak yerine çok düşük hızda süzülerek geçmek, kalkış maliyetini ortadan kaldırır.

Bakımlı Motor, Sağlıklı Depo

Arazinin tozu ve toprağı, hava filtresini şehirde çalışan bir araca göre üç kat daha hızlı tıkar. Tıkanmış bir hava filtresi, motorun nefes almasını engeller ve zengin karışım yakarak benzin tüketimini tavan yaptırır. Hava filtresini sık sık basınçlı hava ile temizlemek veya erken değiştirmek, yakıt harcamasını doğrudan azaltır.

Doğru Vites ve Düşük Devir Dengesi

"Arazi arabası güçlüdür, yüksek devir ister" algısı depoyu hızlıca tüketir. Turbo dizel motorlu araçlarda maksimum tork genellikle 1500-2200 devir arasında elde edilir. Aracınızı bu devir aralığında tutarak sürmek, hem motora zarar vermez hem de yakıtın damla damla ve verimli kullanılmasını sağlar.