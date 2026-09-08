Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin operasyonlar sırasındaki incelemeleri ve dijital materyal aramaları devam ediyor.

İzmir'de Belçika bağlantılı çetenin 1 milyarlık mal varlığına el konuldu

İzmir merkezli yürütülen operasyonda, Belçika bağlantılı olarak uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne mensup 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 87 adet taşınmaz, 18 adet lüks araç, 4 adet özel tekne, 14 şirkete ait ortaklık payları ile çok sayıda banka hesabı yer aldı.

Gaziantep'te 122 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

Soruşturmanın Gaziantep ayağında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi ve şirketler üzerinden usulsüz şekilde tekrar yurt dışına kaçıran şebeke çökertildi. 2021-2026 yılları arasında hesaplarında 122 milyar TL’yi aşan şüpheli para hareketliliği tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın kaçakçılık, kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis ağı, Antalya'da çek dolandırıcılığı

İstanbul'da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarına çekerek haksız kazanç sağlayan ve sitelere entegre özel ödeme panelleri kullandığı belirlenen örgüte yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Antalya'da ise piyasada güven kazanıp esnaftan vadeli çeklerle aldıkları milyonlarca lira değerindeki malları çeklerin vadesi gelmeden ucuz fiyata elden çıkaran şebekeye darbe vuruldu ve 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kaynaklarını da yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz. Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz."