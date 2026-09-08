Son Mühür/ Beste Temel- İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda podyumu sallayan milli jimnastikçi Altan Doğan, ayağının tozuyla İzmir’e geldi. Paralel barda ve Artistik Jimnastik Milli Takımı ile takım halinde iki altın madalya birden kazanan 21 yaşındaki şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay makamında ağırladı.

Görüşmede genç sporcunun azmi ön plandaydı. İki altınla kente dönen Doğan’ı tebrik eden Tugay, göğüs kabartan bu derecenin tüm İzmirli gençlere ilham verdiğini vurguladı. Arkası gelecek. Başkan Tugay, genç yeteneğe her türlü imkanı sunacaklarının sözünü doğrudan verdi.

“Kürsüde marşımızı okutmanın tarifi yok”

Uluslararası arenada İstiklal Marşı’nı dinletmenin gururunu paylaşan milli sporcu, hedeflerini büyüttü. Gözünü şimdiden önündeki dev organizasyonlara diken Doğan, başarasının arkasındaki motivasyonu gizlemedi. Kulübünün sunduğu imkanlar sayesinde sahaya tam odaklandığını belirten genç yetenek, "İlk hedefim Avrupa, ardından Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat kürsüsü" diyerek kararlılığını sergiledi.

Kürsüdeki o tarihi anlar unutulmazdı. Bayrağı göndere çektirirken hissettiği duygusal yoğunluğu anlatan Doğan, İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya ezberletmeye kararlı.

Şampiyonluk elliği başkana emanet

Ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Antrenörü Reyhan Karanlık ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin’in de katıldığı buluşmanın sonunda unutulmayacak bir jest geldi. Altan Doğan, Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluğa uzanırken ellerinden çıkarmadığı halka elliğini Başkan Tugay’a hediye etti.

Podyumu rakiplerine dar eden bir kariyer

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitimini sürdüren Doğan, aslında bu başarılara hiç yabancı değil. 2026 sezonunu adeta kupalara ambargo koyarak geçiren milli sporcu, Varna World Challenge Cup’ta yine altın madalyaya uzanmıştı.

Geçmişinde Balkan Şampiyonası, Pharaohs Cup ve Dünya Üniversite Yaz Oyunları gibi dev organizasyonlarda dereceleri bulunan 21 yaşındaki yetenek, Türk jimnastiğinin geleceği olduğunu bir kez daha kanıtladı. İzmir'in yetiştirdiği bu dev isim, zirveye tırmanmaya devam ediyor.

