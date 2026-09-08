Son Mühür/ Beste Temel- İklim krizinin yıkıcı etkileri kentlerin kapısına dayanmışken, çözüm arayışları Akdeniz’in kalbinde yeni bir boyut kazanıyor. İzmir, Avrupa'nın önde gelen üniversite ve metropol yönetimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Şehir, aşırı hava olayları ve çevresel risklere karşı yerel politikaları baştan yazacak dev bir projenin ilk durağı oldu.

Erasmus+ kapsamındaki “İklim Gündeminin Büyükşehirlerde Uygulanması” (CLI-MET) projesi, kağıt üstündeki teorileri sahaya indirmeyi hedefliyor. Palermo Üniversitesi yürütücülüğünde başlayan bu uluslararası hamlede İzmir Büyükşehir Belediyesi kritik bir rol üstlendi. Proje; Dortmund’dan Madrid’e, Milano’dan Helsinki’ye uzanan geniş bir dayanışma ağını aynı masa etrafında topluyor.

Akdeniz’den ruhr vadisine iklim aklı

Sadece akademik tartışmalar yürütülmeyecek. 28-30 Eylül tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek ilk paydaş buluşmasında, şehirlerin kılcal damarlarına inen somut çözümler konuşulacak. Dört ana temada kurulacak çalışma grupları; mekansal planlamadan su ve enerji yönetimine, sosyal kırılganlıktan kurumsal koordinasyona kadar en kritik başlıkları masaya yatıracak. Zaman daralıyor. Şehirlerin adaptasyon hızını artırmaktan başka çare yok.

Kadifekale bostanından Agora’ya uzanan saha rotaları

Avrupalı uzmanlar sadece salonlarda sunum dinlemeyecek. İzmir’in yerel mücadele pratikleri doğrudan yerinde incelenecek.

Programın son gününde heyet sahadaydı. Kadifekale Mahalle Bostanı’ndaki kentsel tarım uygulamaları, tohum seraları ve tarihi aks üzerindeki direnç alanları adım adım gezilecek. Kadifekale’den başlayıp Agora, Havra Sokağı ve Kemeraltı’na kadar uzanan bu rota, tarihsel miras ile iklim uyumunun nasıl iç içe geçebildiğini Avrupalı konuklara gösterecek.

Reçete açık erişimle tüm dünyaya yayılacak

Bu proje tek bir buluşmayla sınırlı kalmayan, uzun soluklu bir maraton. Palermo, Dortmund ve Madrid’de düzenlenecek uluslararası eğitimlerle sürdürülebilir kent modelleri ve döngüsel ekonomi başlıkları derinleştirilecek.

Sürecin sonunda ortaya çıkacak veriler raflarda tozlanmayacak. Hazırlanacak en az 10 detaylı örnek olay analizi ve açık erişimli "İklim Politikaları El Kitabı", kurulacak Dijital Akademi üzerinden tüm yerel yönetimlerin kullanımına sunulacak. İzmir’de atılan bu imza, iklim kriziyle mücadelede geleceğin kent rehberini oluşturacak.

