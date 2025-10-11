Her yıl büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleşen Magnum çekilişi, 2025’te yine binlerce kişinin merakla takip ettiği bir kampanya oldu. Yaz aylarında başlayan Magnum Porsche Taycan çekilişi için dondurma çubuğunda bulunan şifrelerle başvuran katılımcılar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kampanyanın ödülü ise bu yıl lüks otomobil ve çeşitli hediyeler ile dikkat çekiyor.

Magnum çekilişlerinde kazanma şansı için gösterilen yoğun talep, özellikle Porsche Taycan’ın ödül olması nedeniyle üst seviyeye çıktı. Katılımcılar, Magnum’un resmi iletişim kanallarıyla sonucu öğrenmek için takvimleri yakından takip ediyor. Çekilişe dair organizasyon ve süreçte bu yıl bazı teknik ve yasal adımlar öne çıkıyor.

Magnum Çekilişi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Magnum Porsche Taycan çekilişi, 4 Kasım Salı günü saat 11:30’da İstanbul Beyoğlu’nda noter huzurunda yapılacak. U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen çekiliş, isteyen herkesin katılımına açık şekilde organize ediliyor. Çekiliş sonrasında asil ve yedek kazananların isimleri, yasal zorunluluk gereği resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna açıklanacak. Sonuçlar markanın resmi web platformlarında yayımlanıyor. Ayrıca kazananlar, adreslerine taahhütlü posta ile bildirilecek.

Magnum Porsche Taycan Çekilişi Nasıl Yapılıyor? Kimler Katılabiliyor?

Kampanyaya katılım için Magnum’un özel dondurma ürünlerinden çıkan şifreyi Magnum web sitesindeki ilgili ekrana veya SMS yoluyla göndermek gerekiyor. Her kod, bir çekiliş hakkı sağlıyor; bir kişi birden fazla şifreyle katılım gösterebiliyor. Katılımcıların tamamı 4. dönem çekilişine dahil ediliyor; böylece şans oranı kod sayısına göre artıyor.

Çekilişe yasal olarak 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabiliyor. Kampanya kapsamında binlerce kişinin başvuruda bulunduğu ve çekiliş organizasyonunun noter kontrolünde, kamuya açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğü belirtiliyor. Başvuru şifrelerinin sistemde işlenmesiyle birlikte, sonuçlar belirlenen tarihte ilan ediliyor. Bu süreçte, kampanyanın teknik alt yapısı ve bilgi güvenliği ön planda tutuluyor.

Katılımcıların çekiliş sonuçlarını ve kazananları Magnum web sitesi üzerinden takip etmesi yeterli oluyor. Özellikle Porsche Taycan ödüllü kampanyaya, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla başvuru gerçekleştiği ve büyük ödül için rekabetin arttığı aktarılıyor. Çekilişin ardından kazananların süreçleri ve teslimat adımları yine resmi açıklamalarla paylaşılacak.