Yemekteyiz Fatime kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor gibi sorular programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle estetik tartışması ve Azerbaycan kökenli olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacının hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Fatime Sultanzade hakkında bilinen tüm detaylar.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir?

Fatime Sultanzade, aslen Azerbaycan kökenli bir yarışmacı. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Sultanzade, uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. İki çocuk annesi olan genç kadın, dört yıl süren evliliğinin ardından eşinden ayrılmış durumda. Köklerinden gelen zengin Azerbaycan mutfağı geleneğini Türk lezzetleriyle harmanlayan Sultanzade, yarışmada bu birikimini ön plana çıkarıyor.

Fatime Sultanzade'nin mesleği de izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dijital dünyada influencer olarak faaliyet gösteren yarışmacı, özellikle Instagram ve TikTok üzerinden aktif şekilde içerik üretiyor. Moda, yaşam tarzı ve günlük rutinlerine dair paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sultanzade, yarışmaya katılmasıyla birlikte sosyal medyadaki görünürlüğünü daha da artırdı.

Estetik tartışması nasıl başladı?

Yemekteyiz programında Fatime Sultanzade'nin en çok konuşulan anlarından biri, sofra başında yaşanan estetik tartışması oldu. Yüz hatları ve fiziğiyle dikkat çeken yarışmacı hakkında diğer katılımcılar ve sunucu Zuhal Topal da merak içinde kaldı. Konuyla ilgili doğrudan sorulan soruya Fatime Hanım, kendisinde estetik müdahale bulunduğunu açıkça kabul etti. Bu samimi itiraf hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fatime Sultanzade'nin yarışmadaki performansı

Haftanın ikinci gün yarışmacısı olarak mutfağa giren Fatime Sultanzade, yalnızca hazırladığı yemeklerle değil, rakiplerinin menülerini değerlendirme tarzıyla da öne çıkıyor. Programın ilk gününde yarışmacı Fatma İpekoğlu'nun hazırladığı tarhana çorbasını değerlendirirken Azerbaycanlı kimliğine vurgu yapması, izleyiciler arasında büyük ilgi gördü.

Mutfakta disiplinli ve pratik çözümler üreten Sultanzade, genellikle zor ve emek isteyen tariflere yer vererek el becerisini kanıtlamayı hedefliyor. Kendi gününde Azerbaycan mutfağına ait yöresel lezzetleri sofraya taşıması beklenen yarışmacı, haftanın 200 bin TL'lik büyük ödülü için güçlü bir aday olarak gösteriliyor.

Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 16-20 Şubat haftasında yarışan isimler şöyle sıralanıyor: Pazartesi günü Fatma İpekoğlu, Salı günü Fatime Sultanzade, Çarşamba günü Aynur Şengül, Perşembe günü Levent Bülbül ve Cuma günü Efe Efeoğlu mutfağa giriyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.