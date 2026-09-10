Son Mühür- Yaz aylarında yoğunlaşılan vektörle mücadele çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca sürdürülecek. Belediye ekipleri yoğun bir çalışmayla sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek vektörlerin üreme alanlarını kontrol altında tutmak için İzmir’in tüm ilçelerinde sahada görev yapıyor. Yazlık bölgelerde yazın bitmesiyle yeni bir dönem başladığını belirten uzmanlar aylarca kullanılmayacak evlerde bırakılan havuz, varil, kova, bidon ve benzeri alanlarda biriken suların sivrisinekler için önemli üreme noktalarına dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Yaz dönemi kapanıyor: Kırkaç’tan vatandaşlara uyarı!

Vaktörle mücadelenin yıl boyunca sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadele Birimi biyoloğu ve ekip sorumlusu Yasemin Kırkaç, özellikle yazlık bölgelerde durgun su kaynaklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “ “Havuz, su tankı, kova, bidon ve varillerde biriken sular sivrisinekler için önemli üreme alanları. Sivrisinekler durgun suya yumurta bırakıp yaklaşık bir hafta içinde erişkin hale gelebildiği için sonrasında mücadele çok daha zor olabiliyor.”

Yazlık evlerde durgun su önlemi

Kırkaç yazlıklarını kapatarak kent merkezine dönecek vatandaşa da çağrıda bulundu: “Yaz sezonu sonunda evlerinden ayrılacak vatandaşlarımızdan havuzlarını boşaltmalarını ya da uygun şekilde üzerini kapatmalarını rica ediyoruz. Kova, varil ve bidon gibi kaplarda ağzı açık su bırakılmamalı. Bahçelerde arıtma sistemi varsa düzenli bakımı yapılmalı. Kullanılmayan havuz ve arıtma tesislerinin çevresinde su sızıntısı ve durgun su oluşup oluşmadığı da kontrol edilmeli.”

Kırkaç, bahçe ve teraslarda yağmur suyunun birikebileceği eşyaların kaldırılmasını, kaldırılamayan kapların ise ters çevrilerek bırakılmasını da belirterek vatandaşları uyardı.

Küçük miktardaki sulara dahi dikkat!

Kırkaç Vektörle mücadelede üreme kaynaklarının ortadan kaldırılmasının önemine vurgu yaparak küçük miktardaki suların bile sivrisinekler için üreme alanına dönüşebildiğini ekledi.

Konuşmasının devamında Kırkaç, “Sivrisinek bir saksı tabağındaki suya bile yumurta bırakabiliyor. Havuz ve varil gibi büyük alanlarda ise popülasyon çok daha yoğun oluyor. Ekiplerimizin kontrol ettiği alanlarda gerekli müdahaleler yapılıyor. Ancak özel alanlardaki havuzlara müdahale edemiyoruz. Kontrol edilemeyen tek bir havuz bile çevrede ciddi sivrisinek yoğunluğuna neden olabiliyor” dedi.

“Birlikte önleyelim, birlikte mücadele edelim”

Çalışmaların İzmir’in tüm ilçelerinde sürdüğünü ve vektör mücadelesinde yurttaşların desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Kırkaç, “Sivrisinek mücadelesi sadece bizim ilaçlama çalışmalarımızla değil, üreme alanlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Biz sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde ve yaşam alanlarında alacağı çok küçük önlemler bile ciddi üremelerin önüne geçebilir. Birlikte önleyelim, birlikte mücadele edelim” diye konuştu.

40 yıldır aynı mahallede koordineli çalışma!

Belediye ekiplerinin çalışmasından memnuniyetini dile getiren Siteler Mahallesi Muhtarı Kezban Hocek, 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve belediye ekipleriyle koordineli bir çalışma sürdürdüklerini belirtti. Hocek,bahçeli, tek katlı ve havuzlu evlerin yoğun olduğu bölgede ilaçlama ekiplerine kolaylıkla ulaşabildiğini söyleyerek

“Şu anda mahallemizde sinekle ilgili bir şikayet almıyorum. Ekipler düzenli olarak çöp konteynerleri, kanalizasyonlar, su birikintileri ve havuzlarda çalışma yapıyor. Girilemeyen yerlerde biz de ekiplere eşlik ediyoruz. Sahada çalışan personeli yazın güneşin altında, kışın soğukta görüyorum. Emekleri için ekiplerimize, yöneticilerimize ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz de vatandaşlara düşen görevi yerine getirmeliyiz”

Siteler Mahallesi sakini Özlem Yüksel ise ekiplerin sürekli sahada olduğunu ama vektörle mücadelede yalnızca belediye ekiplerine görev düşmediğini söyleyerek “Biz de vatandaşlara düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Çöpler, hayvanlar için bırakılan yem ve sular, havuzların bakımı gibi konulara dikkat edilirse mücadele çok daha etkili olur. Gidecek olanlar bahçelerini temizleyip biriken suları boşaltırsa hem çevrede yaşamaya devam eden insanlar hem de hepimiz için daha sağlıklı olur” dedi.