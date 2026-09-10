Son Mühür/ Beste Temel- Market raflarında el yakan tahin ve pekmez, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yarı fiyatına tüketiciyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı yeni tanzim satış markası İZMAR, 95. İEF'nin en hareketli duraklarından birine dönüştü. Başkan Cemil Tugay’ın güvenli ve ucuz gıda hedefiyle hayata geçirdiği proje, Kültürpark Atlas Pavyonu yanındaki stantta ziyaretçi akınına uğruyor. İlgi büyük. Çünkü dışarıda el yakan etiketler burada yarı yarıya düşüyor.

Aracı çıktı, fiyat yarıya düştü

İZMAR markalı tahin ve pekmez ilk kez bu fuarda gün yüzüne çıktı. Ürünlerin arkasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ ve Zinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi var. Doğrudan üreticiden alınan ürünler rafa çıktığında fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Piyasada 250 liraya satılan 600 gramlık tahin, İZMAR standında 130 lira. 350 lirayı bulan 800 gramlık üzüm pekmezinin etiketi ise sadece 120 lira. Fark şaşırtıcı. Sistem doğrudan aracıları devreden çıkararak hem üreticinin emeğini koruyor hem de tüketicinin cebini rahatlatıyor.

"Çocuğumuza yedirmediğimizi piyasaya sürmüyoruz"

Bu uygun fiyatlı lezzetlerin mimarlarından biri olan Zinde Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Erhan Dağ, fuar alanında bizzat tezgahın başında ürünleri tanıtıyor. Ezme, çikolata ve meyve sularından sonra tahin pekmezi de vatandaşla buluşturduklarını belirten Dağ, üretim felsefelerini net bir çizgiyle özetliyor: "Evimize sokmadığımız, çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir ürünü piyasaya sürmüyoruz."

Dağ'a göre aracıların ortadan kalkması bir kazan-kazan formülü. Tüketici kaliteli ürünü ucuza alırken, üretici ürününü yok pahasına satmaktan kurtuluyor. Emeğinin karşılığını tam alıyor.

Süt ve zeytinyağında da adres aynı

Stantta sadece tatlı grubu yok. 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda işlenen peynir, yoğurt ve süt ürünleri fuar alanını dolduruyor. Kooperatiflerden toplanan yeşil ve siyah zeytin, çay ve zeytinyağı doğrudan İzmirliyle buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen diğer kooperatif ürünleri de İZMAR çatısı altında alıcı bekliyor. Tüketici güvenle alışveriş yapıyor. Aradaki tüccarlar ortadan kalktıkça, bereket doğrudan halkın sofrasına yansıyor.

