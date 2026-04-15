Yaz sezonu yaklaşırken “İzmir’de en güzel plajlar nereler?” sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ege’nin incisi İzmir, temiz denizi ve birbirinden güzel koylarıyla tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. İzmir’de hem ücretsiz halk plajları hem de işletmeli beach seçenekleri bulunuyor.

Çeşme plajları ilk sırada

İzmir denince akla ilk gelen tatil noktalarından biri Çeşme oluyor. Ilıca Plajı, ince kum yapısı ve sığ deniziyle özellikle aileler tarafından tercih ediliyor. Alaçatı’da bulunan Delikli Koy ise doğal yapısı ve berrak suyu ile dikkat çekiyor.

Foça ve Dikili sakinliğiyle öne çıkıyor

Daha sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için Foça plajları ön plana çıkıyor. Eski Foça ve Yeni Foça bölgelerinde yer alan plajlar, temiz deniziyle biliniyor. Dikili’de bulunan Bademli koyları ise doğal güzelliği ve berrak deniziyle son yıllarda popülerliğini artırdı.

Urla ve Seferihisar alternatifleri

Urla’da yer alan Altınköy ve Demircili Plajı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal seçenekler arasında bulunuyor. Seferihisar’daki Akkum Plajı ise hem ulaşım kolaylığı hem de temiz deniziyle dikkat çekiyor.

İzmir’de deniz sezonu başlıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir’de deniz sezonunun erken açılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle hafta sonlarında plajlarda yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların erken saatlerde plajlara gitmesi ve güneş çarpmasına karşı önlem alması öneriliyor.

İzmir’de plaj tercihinde bulunacak vatandaşlar için ulaşım, temizlik ve güvenlik gibi unsurlar da önemli rol oynuyor. Özellikle mavi bayraklı plajlar hem su kalitesi hem de çevre düzeni açısından tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.