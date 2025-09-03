Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret ederek esnafın sorunlarını masaya yatırdı. Görüşmenin ana gündem maddesini, özellikle işyeri ruhsatlandırma süreçlerindeki bedeller ve sınıflandırmaların yol açtığı sıkıntılar oluşturdu. Toplantı sonunda, iki kurum arasında bir komisyon kurulması ve bu komisyon aracılığıyla sorunların hızlı ve kalıcı bir şekilde çözülmesi kararlaştırıldı.

Verimli bir toplantı atmosferi

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıya, İESOB yöneticileri ve oda başkanlarının yanı sıra Konak Belediyesi'nden Başkan Yardımcıları Ahmet Giliz, Umut Tunç, Ruhsat Müdürü Hümeyra Çelebi, Zabıta Müdürü Ali Balık ve Kentsel Tasarım Müdürü Çağlayan Deniz Kaplan da katıldı. Bu geniş katılım, sorunun çözümüne yönelik ortak iradeyi ortaya koydu.

"En fazla esnaf Konak'ta"

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Konak'ın en fazla esnaf ve esnaf odasının bulunduğu ilçe olduğuna dikkat çekerek, esnaf teşkilatı ile belediye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ata, "Belediye Başkanımızın camiamıza gösterdiği yakın ilgi ve samimiyet bizi çok mutlu etti. Geçmişte de sünnet şöleni gibi pek çok etkinlikte Konak Belediyesi ile verimli iş birlikleri yaptık. Bu uyumlu diyalog sayesinde ruhsatlandırma başta olmak üzere pek çok sorunumuzu kısa sürede çözeceğimize inanıyoruz. Nilüfer Hanım ve ekibine her zaman destekleri için teşekkür ediyorum. İş birliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

"Ortak akıl önceliğimiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, belediye gelirlerini artırmak amacıyla ruhsat harçlarında bazı güncellemeler yapıldığını belirterek, esnaf teşkilatıyla ortak çalışmalar yürüterek daha doğru ve adil çözümlere ulaşabileceklerini ifade etti.

Kent yönetiminde ortak akla verdikleri önemi vurgulayan Mutlu, bu ziyaretin de bu anlayışın bir sonucu olduğunu dile getirdi. "Bugünkü İESOB ziyaretimiz bu düşüncenin bir yansımasıdır. Oda başkanlarımızla tek tek görüşmeler yaptık ve bir komisyon kurarak ortak bir yol haritası belirleyeceğiz. Her iki taraf da iyi niyetli. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız" sözleriyle projenin kararlılığını vurguladı. Bu komisyonun, esnafın karşılaştığı bürokratik engelleri aşma ve süreçleri daha şeffaf hale getirme noktasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.