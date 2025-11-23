Son Mühür- Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte pek çok gider kaleminde olduğu gibi site aidatlarına da zam hazırlıkları başladı. Türkiye genelinde birçok kiracı, kira bedelinin üzerinde aidat öderken yeni düzenleme bu duruma sınırlama getiriyor. Artık aidatlar, kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçeler doğrultusunda belirlenebilecek.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin kurallara uymaması halinde hem kiracıların hem de kat maliklerinin itiraz hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kiracılar için aidat ödeme sınırı geliyor

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, kiracının aidat ödeme yükümlülüğünün kira bedeli ile sınırlandırılması. Örneğin 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidatı 20.000 TL’ye çıkarsa, kiracı yalnızca 15.000 TL ödeyecek. Aradaki 5.000 TL’lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Özellikle yüksek aidat talep edilen sitelerde yaşayan kiracılar için bu önemli bir kolaylık sağlayacak.

Büyük ölçekli giderler ev sahiplerinin sorumluluğunda

Yeni düzenleme, kiracıların sadece günlük kullanıma ilişkin giderlerden sorumlu olacağını açıkça belirtiyor. Asansör yenileme, mantolama, güçlendirme çalışmaları, büyük bakım-onarım masrafları ve işçi kıdem tazminatları gibi yüksek maliyetli kalemler tamamen ev sahiplerine ait olacak. Yargıtay’ın önceki kararlarında da bu tür giderlerin kiracılara yüklenemeyeceği vurgulanmıştı.

Hukuka aykırı taleplere karşı dava yolu açık

Kiracılar, hukuka aykırı aidat artışları veya masraf talepleriyle karşılaşmaları halinde bir ay içinde dava açarak haklarını arayabilecek. Ayrıca kira sözleşmelerine eklenen “tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir” benzeri maddeler yeni düzenlemeyle geçersiz sayılacak. Böylece kiracıların yasal haklarını daha güçlü savunabilmesinin önü açılmış olacak.