Vincenzo Montella ayrılık şartları, federasyon merkezinde imzalanan uzlaşma protokolüyle kesinlik kazandı. Yıllık 2,2 milyon Euro kazanan tecrübeli hocanın sözleşmesinde 2028 yılına kadar geçerlilik süresi bulunuyordu. Ayrılık kaçınılmaz hale geldi.

Milli takımın başında 40 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, valizini toplayarak Türkiye serüvenine veda etti. Federasyon yönetimi ise kongreye kadar göreve devam kararı alarak yönetimdeki boşlukları yeni atamalarla doldurdu. Gözler yeni hocaya çevrildi.

Vincenzo Montella ayrılırken kaç lira aldı?

Vincenzo Montella, TFF ile vardığı uzlaşma neticesinde 5 aylık maaşına denk gelen 915 bin Euro (yaklaşık 50,5 milyon TL) fesih tazminatıyla görevinden ayrıldı. Kalan 2 yıllık kontratındaki 4 milyon Euro üzerindeki haktan feragat eden İtalyan çalıştırıcı, kurumu mahkemeye vermeden masadan kalktı. Rakamlar netleşti.

Pazarlık masasında iki taraf da restleşmeden orta yolu seçti. TFF, teknik heyetin alacaklarını belirli bir ödeme takvimine bağlayarak kasadan tek seferde devasa nakit çıkışını engelledi. Kriz büyümeden çözüldü.

İtalyan teknik adamın sözleşme detayları ve görev bilançosu

Ay yıldızlı ekiple Eylül 2023'te sözleşme imzalayan Montella, EURO 2024 çeyrek finaliyle takdir toplamıştı. Ancak 2026 Dünya Kupası elemeleri ve Uluslar Ligi maçlarındaki puan kayıpları süreci hızlandırdı. Krediler tükendi.

Gösterge Bilgi Görev süresi Eylül 2023 - Ekim 2026 Yıllık garanti ücret 2,2 milyon Euro Fesih tazminatı 915 bin Euro (50,5 milyon TL) Çıktığı toplam maç 40 karşılaşma

Taktik tercihleriyle sıkça tartışılan tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbol tarihine geçen yabancı hocalardan biri oldu. Alınan kararla birlikte Riva'daki Montella dönemi tamamen kapandı.

Ay yıldızlı kulübede yeni rota ve teknik direktör arayışı

Federasyon yönetimi, Montella'nın ayrılığı sonrası vakit kaybetmeden yerli teknik adam listesini masaya yatırdı. Kulislerde Sergen Yalçın ve İsmail Kartal isimleri ilk sıralarda konuşuluyor. Yönetim yerli hocaya sıcak bakıyor.

Kritik maç takvimi sebebiyle yeni teknik direktörün birkaç gün içinde resmen duyurulması planlanıyor. TFF yetkilileri, yeni isimle 2028 finallerini hedefleyen uzun vadeli bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.