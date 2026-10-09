Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Cimnastik milli takımı, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 17-25 Ekim'de yapılacak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ülkemiz temsil edecek. Şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek. Göztepe Spor Kulübü’nün üç sporcusu kadroda yer aldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu, Hollanda'da düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın kadrosunu açıkladı. Göztepe Spor Kulübü’nde; Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer madalya için yarışacak.

Göztepeli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda

Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’nin en fazla olimpik branşına sahip olan İzmir temsilcisi, sürdürülebilir altyapı modeli ve spor okullarıyla dikkat çekiyor. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, yeni çalışma ve projelerini sürdürüyor. Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanları, milli cimnastikçileri Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer’e yarışmadan önce başarılar diledi.

Madalya avcıları

Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, en son düzenlen turnuvada altın madalya aldı. Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Paris World Challenge Cup'ta paralel bar aletinde 14.633 puan ile şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. İzmirli cimnastikçi Ferhat Arıcan, tekrardan altın madalya kazanmayı hedefliyor. Madalya avcısı Yılmaz Göktekin yönetiminde ay-yıldızlılar, madalya kürsüsüne çıkmak istiyor. Cimnastikte ekol olan milli takımımız, yine adını altın harflerle tarihe yazdırmayı hedefliyor.