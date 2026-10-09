Türkiye Futbol Federasyonu’nda son dönemde yaşanan istifalar ve olağanüstü seçim tartışmalarının ardından yönetim kurulunun aldığı kararlar belli oldu. Riva’daki toplantıda federasyonun seçim takvimi ve A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörünün geleceği ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği bildirildi. Kurul, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı da aldı.

TFF yönetimi görevini sürdürecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, son günlerde gündeme gelen olağanüstü seçim tartışmalarının ardından mevcut görev süresini tamamlamayı kararlaştırdı. Buna göre yönetim, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görev başında kalacak.

Federasyonda daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Böylece yönetim kurulundaki boşalan koltuklar için yeni görevlendirmeler yapılmış oldu.

Montella ile yollar ayrıldı

TFF’nin toplantı sonrasında duyurduğu kararlar arasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın görevine son verilmesi de yer aldı. İtalyan teknik adamla devam edilmeyeceği resmen açıklanırken, milli takımda yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

Montella, 21 Eylül 2023’te devraldığı A Milli Takım’ın başında çıktığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 1,70 puan ortalaması yakalayan 52 yaşındaki teknik direktör, Türkiye’yi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na taşıyan isim oldu.

Genel sekreterlik görevine Ahmet Erzurumlu getirildi

Federasyondaki görev değişiklikleri teknik heyetle sınırlı kalmadı. Daha önce istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın yerine, federasyonda Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu atandı.

TFF, yönetim kurulunun aldığı kararları kamuoyuna yaptığı açıklamayla duyurdu. Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Montella’nın yerine Arda Turan iddiası

Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Kulislerde, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan’ın adaylar arasında yer aldığı ve kendisine teklif götürülebileceği konuşuluyor.

Ancak Arda Turan’ın göreve getirileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.