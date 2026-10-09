TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde toplanan yönetim kurulunda erken seçim talepleri masaya yatırıldı ve yapılan oylama sonucunda mevcut yönetimin görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ancak bu karara itiraz eden aralarında Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı beş kritik ismin peş peşe istifa etmesi, "TFF yönetimi düştü mü?" tartışmalarını bir anda alevlendirdi. Tüzükteki toplantı yeter sayısı ve yedek üyelerin devreye girme süreci merak konusu olurken, futbol kamuoyu federasyonun atacağı resmi adımlara kilitlendi. Peki, TFF'den kaç kişi istifa etti, istifalar yönetimi düşürür mü? İşte ayrıntılar...

TFF DÜŞTÜ MÜ, TFF YÖNETİMİ DÜŞTÜ MÜ?

TFF yönetimi düşmedi. Federasyon yönetim kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Riva'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda göreve devam etme kararı aldı. Masadaki erken seçim taleplerine karşılık yapılan oylama 7'ye karşı 5 oyla sonuçlandı ve çoğunluğun oyuyla olağanüstü genel kurula gidilmemesi hükme bağlandı. Böylece günlerdir gündemi meşgul eden seçim tartışmaları mevcut yönetim açısından şimdilik noktalandı.

TFF'DEN KİMLER İSTİFA ETTİ, KAÇ KİŞİ GÖREVİ BIRAKTI?

Toplantıdan erken seçim yerine yola devam kararı çıkması, kurul içinde sert bir ayrışmaya yol açtı. Alınan devam kararına tepki gösteren beş yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı. TFF yönetiminden istifa eden isimler Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.

İSTİFALAR TFF YÖNETİMİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Beş yöneticinin aynı anda ayrılması kamuoyunda yönetimin düştüğü algısını oluştursa da TFF Statüsü süreci farklı şekilde düzenliyor. Statüye göre TFF Yönetim Kurulu, başkan ve 14 asil üyeden meydana geliyor ve genel kurulda bu isimlerin yanı sıra 14 yedek üye seçiliyor. Kurulun yasal olarak toplanıp karar alabilmesi için en az 8 üyenin hazır bulunması yetiyor. Bu nedenle istifalar, federasyon yönetiminin otomatik olarak düştüğü anlamına gelmiyor. Boşalan üyeliklerin yerine sıradaki yedek üyeler davet edilerek yönetim kurulu üye sayısı tamamlanıyor.

TFF'DE ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Toplantının ardından Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim kararı almayacaklarını ve seçimlerin daha önce belirlenen resmi takvim doğrultusunda yapılacağını ifade etti. Türk futbolunda istikrarın korunması ve liglerin devam ettiği bu süreçte federasyon işleyişinin sekteye uğramaması adına mevcut çalışma takvimine sadık kalınacağı belirtildi. Futbolseverler şimdi boşalan koltuklara hangi yedek üyelerin geçeceğine ve başta Merkez Hakem Kurulu (MHK) olmak üzere kritik kurullarda yeni bir yapılanmaya gidilip gidilmeyeceğine odaklandı.