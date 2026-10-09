Van Spor Bandırmaspor maçı hangi kanalda sorusu, alt sıralardan kurtulma savaşı veren ev sahibi ile zirve yarışına tutunmak isteyen bordo beyazlı ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gündemine oturdu. TFF takvimine göre saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, futbolseverlere şifresiz ekran keyfi yaşatacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak kritik 90 dakika, her iki takımın ligdeki kaderini doğrudan etkileyecek. Tribünlerde yoğun ilgi bekleniyor.

Van Spor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor ile Bandırmaspor arasındaki mücadele, 9 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca dijital ortamda tabii platformu ve beIN Connect üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Düdük 20.00'de çalacak.

Gündüz saatlerinde paylaşılan bazı bültenlerde başlama saati 17.00 olarak gösterilse de federasyon fikstüründe maç saati 20.00 olarak tescillendi. Akşam seansında oynanacak karşılaşma ışıklar altında gerçekleşecek.

İki takımın lig performansı ve puan durumu

Takım Oynanan maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Bandırmaspor 8 2 4 2 10 Van Spor FK 8 1 3 4 6

Geride kalan sekiz haftada sadece bir galibiyet alabilen Van temsilcisi, kalesinde gördüğü 17 golle savunma hattında büyük açıklar verdi. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak nefes almayı hedefliyor.

Konuk Bandırmaspor ise sekiz maçta topladığı 10 puanla orta sıralara yerleşti. Dört beraberlikle sahadan ayrılan Balıkesir temsilcisi, deplasmanda üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Saha avantajı ve kritik taktik planlar

Doğu temsilcisi Van Spor, seyircisinin oluşturacağı yüksek atmosferle rakibine ilk dakikalardan itibaren pres uygulamayı amaçlıyor. Hücum hattındaki üretkenlik eksikliği takımın en büyük handikabı sayılıyor.

Bandırmaspor ise hızlı kanat akınlarıyla ev sahibinin dağınık savunma zaaflarını değerlendirmeyi planlıyor. Kazanan taraf lig tablosunda çok değerli bir sıçrama yakalayacak.