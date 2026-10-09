Türk futbolunda bir süredir tartışılan olağanüstü seçimli genel kurul talebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Riva’da gerçekleştirdiği toplantıda karara bağlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, federasyonun mevcut yönetiminin görevine devam edip etmeyeceği ve seçim takvimi ele alındı.

Toplantıda yapılan oylamada olağanüstü seçimli genel kurul düzenlenmesi yönündeki teklif 5 oy alırken, mevcut yönetimin görevini sürdürmesi yönündeki görüş 7 oyla kabul edildi. Böylece TFF’de erken seçim yapılması talebi yönetim kurulundan geçmedi.

TFF’DE olağanüstü seçim talebi reddedildi

A Spor’un haberine göre toplantıda, son dönemde futbol kamuoyunda gündeme gelen erken seçim çağrıları değerlendirildi. Oylamanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, olağanüstü seçim kararı alınmayacağını kurula ilettiği belirtildi.

Hacıosmanoğlu’nun federasyon seçimlerinin daha önce belirlenen olağan takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini bildirdiği aktarıldı. Yönetim kurulunun çoğunluğu mevcut yönetimin göreve devam etmesi yönünde karar verirken, olağanüstü genel kurul isteyen beş isim bu sonuca karşı çıktı.

Karara karşı 5 isim istifa etti

Oylamada mevcut yönetimin görevine devam etmesi yönündeki kararı desteklemeyen TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden ayrıldı.

Beş yöneticinin istifasıyla birlikte TFF Yönetim Kurulunda, olağanüstü seçim konusundaki görüş ayrılığı istifalarla sonuçlanmış oldu. Yönetimde kalan isimlerin ise mevcut görevlerini sürdürmesi bekleniyor.

Mecnun Otyakmaz'dan ilk açıklama

İstifa eden TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, toplantının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Genel kurul talebinin kabul edilmemesi nedeniyle görevde kalmayı anlamlı bulmadıklarını belirten Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur.”

Otyakmaz’ın açıklamasıyla birlikte, olağanüstü seçimli genel kurul talebinin reddedilmesinin ardından yaşanan istifaların gerekçesi de ortaya çıktı. TFF’de mevcut yönetimin görevine devam edeceği ve federasyon seçimlerinin olağan takvim doğrultusunda yapılacağı bildirildi.