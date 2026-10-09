Futbol gündemine bomba gibi düşen kadro dışı kararının ardından, Arda Güler'in sahada neden yer almadığı büyük bir merak konusu oldu. Oynamamasının teknik bir tercih mi yoksa beklenmedik bir sakatlık mı olduğu araştırılırken, beklenen resmi açıklama doğrudan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan geldi. Mourinho'nun milli futbolcumuzun son durumu hakkındaki sözleri, kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Peki, Arda Güler sakatlandı mı, sahalara ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar...

ARDA GÜLER SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında milli yıldızın son oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte Arda'nın Villarreal maçı kadrosunda neden yer almadığı da gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun sakatlığının boyutu ve türü hakkında ise kulüpten veya teknik heyetten henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇINDA ARDA GÜLER NEDEN KADROYA ALINMADI?

Genç yeteneğin kritik maçın kadrosuna alınmamasının temel sebebi tamamen yaşadığı bu sakatlık oldu. Real Madrid teknik ekibi, Arda'nın fiziksel sağlığını riske atmamak ve tedavi sürecine hemen odaklanmasını sağlamak amacıyla dinlenmesine karar verdi.

ARDA GÜLER'E İKİ GÜN İZİN VERİLDİ

Deneyimli teknik adam Mourinho, sakatlık sonrası Arda Güler'e iki günlük dinlenme izni verdiğini ve bu kararı bizzat kendisinin aldığını belirtti. Real Madrid'in Valdebebas tesislerinde sağlık kontrolünden geçen sakat oyuncuların teşhis süreçlerinin tamamlandığı ve tedavilerinin titizlikle devam ettiği vurgulandı.

ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Milli futbolcunun yeşil sahalara kesin dönüş tarihi şimdilik belirsizliğini koruyor. İspanyol devinden sakatlığın ciddiyeti veya beklenen iyileşme süresine dair resmi bir takvim duyurulmadı. Arda'nın sahalara dönüşü, sağlık ekibinin uygulayacağı tedaviye vereceği olumlu yanıta göre ilerleyen günlerde netleşecek.

MBAPPE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mourinho'nun basın toplantısında sadece Arda Güler değil, dizinde problem yaşayan Kylian Mbappe'nin de son durumu gündeme geldi. Fransız yıldızın kulüp doktorlarının muayenesi sonrasında farklı bir uzmandan da görüş aldığını belirten Portekizli çalıştırıcı, oyuncunun tedavi sürecinde profesyonel sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirdiğinin altını çizdi.