Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 28’e çıktı. Binlerce ev sular altında kalırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yağışlar felakete dönüştü

Vietnam’da geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun yağışlar, ülkenin orta kesimlerinde büyük bir felakete neden oldu. Hue ve Da Nang kentleri başta olmak üzere birçok bölgede sel ve heyelanlar meydana geldi.

Vietnam basınının aktardığına göre, afet nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı ve 6 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Binlerce ev sular altında kaldı

Şiddetli yağışların ardından en az 22 bin 100 hane su baskınlarından etkilendi.

Bölgedeki elektrik altyapısı da büyük hasar gördü; 245 bin haneye elektrik verilemiyor, bunların 225 bini Da Nang kentinde bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkilileri, 91 evin tamamen yıkıldığını veya sulara kapıldığını, 181 evin ise hasar gördüğünü açıkladı.

Ulaşımda büyük aksaklıklar

Sel ve heyelanlar ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Ulusal karayolları üzerinde 80 farklı noktada yollar kapandı, birçok bölgede ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Yetkililer, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için karayollarında temizlik ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hoi An’da su seviyesi düşüyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An kenti, selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Yetkililer, kentte su seviyesinin düşmeye başladığını ve temizlik çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Turistik şehirdeki işletmeler büyük zarar görürken, geçtiğimiz yıl 4,4 milyon turist ağırlayan Hoi An’a yapılmış birçok rezervasyonun iptal edildiği bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri sahada

Vietnamlı arama kurtarma ekipleri, halen kayıp olan 6 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, selin etkilediği bölgelerde halkın güvenli alanlara tahliye edildiğini, barınma merkezlerinin oluşturulduğunu ve yardım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini açıkladı.