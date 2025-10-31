Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32’nci APEC Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. İki lider, diplomatik ilişkilerin 55’inci yılı dolayısıyla ekonomi, enerji ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi.

55 yıllık diplomatik ilişkilere vurgu

APEC Zirvesi’nde yapılan görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin 55’inci, stratejik ortaklığın ise 20’nci yılına ulaşıldığını hatırlattı. Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel olarak olumlu bir gelişme eğilimi içinde olduğunu belirtti.

“Ekonomi ve enerji alanında somut adımlar atılmalı”

Şi Cinping, Kanada ile ekonomik, ticari ve enerji alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca kültürel temasların da artırılmasının iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendireceğini söyledi.

Çin lideri, karşılıklı güvenin ve ortak çıkarların temelinde “karşılıklı faydaya dayalı yeni bir dönemin” başlatılabileceğini vurguladı.

Carney: “İlişkileri yeniden canlandırmak istiyoruz”

Kanada Başbakanı Mark Carney ise konuşmasında, iki ülke arasındaki uzun soluklu diplomatik ilişkilere dikkat çekti. Carney, yeni Kanada hükümetinin Çin ile ilişkileri yeniden canlandırmak ve “kaybedilen zamanı telafi etmek” istediğini belirtti.

Carney ayrıca, diplomatik ilişkilerin başladığı dönemde verilen karşılıklı taahhütleri güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tarım, enerji ve iklim değişikliği gündemde

Kanada Başbakanı Carney, Çin ile üst düzey temasların artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi stratejik alanlarda daha yakın iş birliği yürütmeyi planladıklarını belirten Carney, ayrıca çok taraflılık ve serbest ticaret ilkelerinin güçlendirilmesi yönünde Çin ile ortak hareket edeceklerini ifade etti.

İki ülke ilişkilerinde yeni dönem beklentisi

Görüşmenin, son yıllarda çeşitli siyasi gerginliklerle durağanlaşan Çin-Kanada ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor. APEC Zirvesi kapsamında yapılan bu temasın, iki ülke arasında diplomatik diyaloğun yeniden güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.