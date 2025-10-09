Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Ekim haftasında rekor seviyeye ulaştı. Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, rezervlerdeki artış 3 milyar doları aştı.

3 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 milyar 263 milyon dolar artarak 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, Merkez Bankası tarihindeki en yüksek toplam rezerv seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Döviz ve altın rezervlerinde yükseliş

TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla artış gösterdi. Döviz rezervleri 3 milyar dolara yakın yükselirken, altın rezervlerinde de sınırlı bir artış gözlendi.

Rezervler 186 milyar doları aştı

Toplam rezervlerin 186 milyar dolar seviyesini aşması, Türkiye ekonomisi açısından likidite ve güven göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...