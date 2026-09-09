Bir süredir yaşlılığa bağlı kronik sağlık sorunlarıyla mücadele eden deneyimli aktör, tedavi altına alındığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Hayranlarını yasa boğan kayıp, sanat camiasında derin bir boşluk açtı. Sanat dünyası yasta.

Ekranlarda canlandırdığı sert mizaçlı ama vicdanlı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçının cenazesi, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Sevenleri hüzne boğuldu.

İlhami Adsal kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

İlhami Adsal, 23 Mart 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen, tiyatro eğitimiyle işletme formasyonunu birleştirerek 50'yi aşkın dizi ve sinema filminde karakter oyunculuğu yapan usta bir aktördü. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Adsal, 2000'li yıllardan itibaren Türk dizi sektörünün en çok aranan yardımcı oyuncularından biri haline geldi.

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Hazım, Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği Kanlı Şeyhmuz ve Börü projesindeki Yakup Çepni rolleriyle geniş kitlelerce tanındı. Arka Sokaklar, Doktorlar, Yabancı Damat ve Gümüş gibi reyting rekorları kıran projelerde de mühim sahnelere imza attı.

Sanatçı Bilgisi Kariyer ve Vefat Detayları Doğum Tarihi ve Yeri 23 Mart 1947, İstanbul Yaşı 79 yaşında Eğitimi KHEM Tiyatro Bölümü ve İşletme Fakültesi Öne Çıkan Rolleri Hazım (Akasya Durağı), Kanlı Şeyhmuz (Cennet Mahallesi) Vefat Ettiği Sağlık Kurumu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Eşi ve İkamet Ettiği Yer Reşide Adsal / Suluca Köyü (Lapseki)

İlhami Adsal neden vefat etti ve hastalığı neydi?

İlhami Adsal, yaşlılığa bağlı genel sağlık komplikasyonlarının ağırlaşması ve uzun süredir takip edilen kronik rahatsızlıklarının nüksetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Adsal, yapılan acil müdahalelere yanıt veremedi.

Hastalık sürecini gözlerden uzak ve sakin bir ortamda geçirmeyi seçen sanatçı, son nefesine kadar hekimlerin gözetiminde kaldı. Eşi Reşide Adsal ile birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı sakin bir köyde ömrünü geçiren Adsal'ın ani kaybı, hem köy halkını hem de meslektaşlarını keder içinde bıraktı. Umutlar tükendi.

Cenaze töreni nerede yapıldı ve nereye defnedildi?

Usta oyuncu İlhami Adsal'ın naaşı, hastanedeki resmi işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilerek Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyü mezarlığı içinde toprağa verildi. Gösterişten uzak bir tören tercih eden ailesi ve komşuları, köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından usta aktöre son görevlerini yerine getirdi.

Sanat kariyerine onlarca kült yapım sığdıran usta aktör, arkasında hafızalardan silinmeyecek karakterler bırakarak ebedi istirahatgahına uğurlandı. Gözler nemlendi.