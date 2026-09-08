7 Eylül 2026 tarihli atama kararları 8 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalarda farklı kurumların yönetici ve üst düzey kadrolarında değişiklikler yapıldı. Toplam 7 ayrı atama ve görev değişikliği karara bağlandı.

Sayıştay’a yeni isim

Atama kararlarının ilki Sayıştay Başkanlığı’nda açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ahmet Akcan atandı.

Bitlis’e yeni müdür

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Osman Fadıl Üner getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilişkin bir diğer atama ise bazı il müdürlüklerine yapıldı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alınırken, yerine Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Aksaray İl Kültür ve turizm Müdürlüğüne Abdullah oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Süleyman Demirtaş atandı.

Milli Eğitim’de atama

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Faruk Berat Akçeşme atandı.

Ticaret Bakanlığı’nda değişiklik

Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Destek hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Strateji Geliştirme Başkanı Adil yıldırım atandı.

Ticaret Bakanlığı’na ilişkin bir başka atama kararı ise bazı il müdürlüklerine yapıldı. Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alınırken, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’ne ise Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Yalçın Koca, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğü’ne Gazi Dinçarslan atandı.

Helal Akreditasyon Kurumu’na iki atama

Atama kararlarının sonuncusunda ise Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerinde Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.