Zorlu Holding’in maden grubu çatısı altında faaliyet gösteren Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Balıkesir’deki Keşkek altın projesini kapsayan 60926 numaralı maden ruhsatını İngiltere merkezli ACG Metals’a devretmek üzere bağlayıcı anlaşmaya imza attı. ACG Metals tarafından 7 Eylül’de yapılan resmi açıklamaya göre şirket; ruhsatın ve buna bağlı tüm hakların yüzde 100’ünü devralacak.

Anlaşma 666 hektarlık alanı kapsarken, toplam nakit bedeli 7,85 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun 4 milyon dolarlık bölümü, taraflar arasındaki kesin anlaşmanın imzlanması ve ruhsat devrinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından ödenecek. Bu onayın Ekim 2026’da tamamlanması bekleniyor. Kalan 3,85 milyon dolarlık ödeme ise Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine bağlandı ve üretimin başlamasıyla birlikte,2027 yılının ortalarında ödenmesi planlanıyor.

300 bin ton cevher

Keşkek projesinin tanımlanan ocağında yaklaşık 300 bin ton cevher bulunuyor. Cevherin ortalama altın tenörü 0,90 gram/ton olarak açıklanırken, ACG Metals’in ekibi sahada toplam 1,5 milyon tonluk mineral kaynak bulunduğunu tahmin ediyor.

İşleme Gedik’te yapılacak

ACG Metals, Keşkek sahasından çıkarılacak oksit cevheri, yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gediktepe operasyonunda bulunan mevcut yığın liç tesisinde işlemeyi planlıyor. Şirketin açıklamasına göre; Keşkek, mevcut tesisin kullanım süresini birkaç yıl daha uzatabilecek yeni bir oksit cevher kaynağı sağlayacak

