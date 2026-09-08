Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonların beklediği GSB yurt başvuru sonuçlarını açıklarken tarihi bir tabloyu da gözler aktardı. Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" sözleriyle yeni dönemin kapılarını açtı.

Şehir dışına gidecek gençlere tarihi güvence

Yıl boyu süren sınav maratonu ve zorlu tercih sürecinin ardından gözler barınma imkanlarına çevrilmişti. Şehir değiştirecek ailelerin bütçe endişesini azaltan müjde direkt en yetkili isimden geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlığın ulaştığı kapasiteyi ve başvuran öğrencilerin ezici çoğunluğunun ilk adımda bir yurda yerleştiğini vurguladı. Yüzde 90’lık rekor oran, yeni akademik yıl öncesinde üniversitelilere dev bir moral oldu. Valizler hazırlanmaya başladı bile.

e-Devlet üzerinden onay vermeyen hakkını kaybedecek

Başvuru ekranında yeşil ışığı gören adaylar için takvim işlemeye başladı. Kontenjan hakkını sabitlemek isteyen öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca ilk kayıt ücretini yatırıp taahhütnameyi onaylaması şart.

İşlemlerini aksatanlar yerini doğrudan yedekte bekleyenlere devredecek. Bakanlık yetkilileri, e-Devlet GSB Yurt Onay Ekranı adresi üzerinden tüm işlemlerin dakikalar içinde halledilebileceğini hatırlatıyor. Süreyi kaçırmamak kritik.

Kalan yüzde 10 için yedek çarkı dönmeye başlıyor

İlk aşamada yerleşemeyen yüzde 10'luk kesim için de süreç henüz kapanmış değil. Yerleştirmesini kesinleştirmeyen adaylardan boşalacak yataklar için bakanlık yedek kura mekanizmasını hemen devreye sokacak.

Önümüzdeki günlerde aşamalı olarak ilan edilecek yedek listeler, kapıda bekleyen binlerce genç için yeni bir umut kapısı anlamına geliyor.