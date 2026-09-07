Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas’ın, İsrail ordusunda görev yapan ve 2021’de Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında bacağını kaybeden Shalev Biton’un engelli bireylere yönelik “Single Shoe” kampanyasında reklam yüzü olarak kullanması tartışma yarattı. Son Mühür Gazetesi’nin de gündeme taşıdığı reklam tercihi, kısa sürede uluslar arası kamuoyunda da tepki toplarken, Adidas gelen boykot çağrılarının ardından özür dilemek zorunda kaldı.

“Single Shoe” tepkisi

Adidas’ın çift ayakkabı almak yerine ihtiyaç duyduğu tek ayakkabıyı satın almak isteyen engelli bireylere yönelik “Single Shoe” hizmetinin İsrail’deki tanıtımında Biton’a yer vermesi tepki çekti. Kampanyada Biton’un yanı sıra 10 engelli sporcu daha bulunurken, hazırlanan afişlerin yalnızca İsrail’deki Adidas mağazalarında kullanıldığı belirtildi.

Son Mühür gündeme taşımıştı

Son Mühür Gazetesi, reklam kampanyasını “Gazze’nin masum kurbanlarının kemiklerini sızlatan tercih!” başlığıyla gündeme taşımış ve Biton’un Adidas’ın “tek ayakkabı hizmeti” için reklam yüzü olarak seçilmesine yönelik tepkileri haberleştirmişti.

Son Mühür’ün haberinde, 2021’de Gazze’ye yönelik saldırılarda bir bacağını kaybeden Biton’un reklam kampanyasında kullanılmasının, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine tepki gösteren kesimlerin tepkisine neden olduğu aktarılmıştı. Haberle birlikte sosyal medyada yükselen boykot çağrılarına ve kampanyaya yönelik eleştirilere de yer verilmişti.

Gazze’deki amputasyonlar tartışıldı

Tartışmaların odağında Gazze’deki uzuv kayıpları da yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 5 binden fazla travmatik uzuv amputasyonu gerçekleşti. Ayrıca 22 binden fazla ciddi uzuv yaralanması kaydedildi.