Kentucky Valisi Andy Beshear, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada olayın “feci” bir tablo yarattığını belirtti. Beshear, ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ifade eden vali, “Uçağın düştüğü bölgede ticari işletmeler bulunuyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasını bekliyoruz” dedi.

Polisten ‘bölgeden uzak durun’ uyarısı

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, olay yerinin halen tehlikeli durumda olduğu vurgulandı. Polis, bölge sakinlerine kaza mahalline yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunarak, “Bu, yangın ve enkazın güvenlik riski oluşturduğu aktif bir olay yeridir. Lütfen bölgeden uzak durun” ifadelerine yer verdi.





Başlangıçta havalimanı çevresinde 5 mil (yaklaşık 8 kilometre) çapında ilan edilen güvenlik bölgesinin, daha sonra kuzeyde Ohio Nehri’ne kadar genişletildiği bildirildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg ise kazayı “asla unutulmayacak bir trajedi” olarak tanımladı. Şehirdeki tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Greenberg, “Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor. Bölgede birçok yol kapalı, vatandaşlarımızdan olay yerine yaklaşmamalarını rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.



Louisville Uluslararası Havalimanı yönetimi de, kazanın ardından hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Uçak kalkıştan saniyeler sonra düştü

UPS kargo şirketine ait McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, yerel saatle 17.15 sıralarında Louisville’den Hawaii’nin Honolulu kentine gitmek üzere kalkış yaptı. Ancak kalkıştan sadece birkaç saniye sonra, uçağın motorunda çıkan alevler sonucu kontrolünü kaybederek düştüğü bildirildi.

İçinde 3 mürettebatın bulunduğu uçaktan alevler yükseldiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Olay yerinde söndürme ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bölgedeki işletmeler ve yerleşim alanları geçici olarak tahliye edildi.