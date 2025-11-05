İstanbul’da özel bir üniversitede diş hekimliği 4’üncü sınıf öğrencisi olan İclal Özbey, yeni başladığı staj eğitiminin ilk gününde iddiaya göre sorumlu hocasının hakaretleriyle karşılaştı.

Özbey’in başörtüsüyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullanan akademisyen, “Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim” diyerek öğrenciyi küçümseyici sözlerle hedef aldı.

“Çamaşırhaneden çıkmış gibisin”

Yaşadıklarını anlatan Özbey, hocasının kendisine, “Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum. Bu şekilde sadece temizlikçi olabilirsin dediğini belirtti.

Şaşkınlık içinde kalan genç öğrenci, hijyen gerekçesiyle başörtüsünü arkaya atabileceğini söylediğinde, hocasının, “Bu hiçbir şeyi değiştirmez” diyerek hakaretlerine devam ettiğini ifade etti.

“Açılmakta özgürsün” diyerek baskı kurdu

İclal Özbey, söz konusu akademisyenin kendisini “baskı altında kalmış bir öğrenci” olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Hocamız bana ‘Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl’ dedi. Kendisi özgürlükçü bir ailede yetiştiğini söyleyerek bana da ‘Açılmakta özgürsün’ ifadelerini kullandı.”

Okul yönetimi: “Talihsiz bir söylem”

Olayın ardından okul yönetimine başvuran Özbey, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Durumu başhekime ve yöneticilere ilettim.

Ancak ilk etapta bana ‘Talihsiz bir söylem’ diyerek konuyu geçiştirdiler. Beni eve gönderdiler, herhangi bir işlem yapılmadı.”

Bu süreçte sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden şikayetini dile getiren Özbey, kısa süre sonra okul yönetiminden geri dönüş aldı.

Hoca eğitimden men edildi

Yapılan incelemenin ardından, öğrencisine hakaret ettiği belirlenen akademisyenin eğitimden el çektirilme (men) cezası aldığı öğrenildi. Okul yönetimi, Özbey’e “Sonuna kadar yanındayız” mesajı iletti.

“Başörtümle değil, hekim kimliğimle değerlendirilmek istiyorum”

Dış görünüşü üzerinden yargılanmasının kendisini derinden üzdüğünü belirten İclal Özbey, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben orada hekim olmak için bulunuyorum. Ancak hocamız dış görünüşüm üzerinden yargıladı, hekim olamayacağımı söyledi.

Hekim kimliğimle değil, başörtümle değerlendirilmek çok zoruma gitti. Sürecin takipçisi olacağım.”