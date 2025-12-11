Son Mühür- "Yaprak Dökümü" dizisiyle tanınan ve yaşamını ABD'de sürdüren eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme bomba gibi düştü. Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olacağını öne sürerek, İmirzalıoğlu için "Siyaset için geç bile kaldı" yorumunu yaptı.

Karel'den gündem yaratacak yeni iddia

Son dönemde medya dünyasında yaşanan gelişmeler ve iddialar zincirine daha önce de dikkat çektiğini belirten eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya platformunda yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Karel, paylaşımının girişinde daha önceki uyarılarını hatırlatarak, "1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç," ifadelerini kullandı. Bu girizgâhın ardından, bu kez doğrudan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili sürpriz bir iddiasını kamuoyuna taşıdı.

"2028 AK Parti milletvekili adayı kendisi"

Tolga Karel, paylaşımında Kenan İmirzalıoğlu'nun siyaset dünyasına adım atacağı tarih ve partiyi açıkça belirterek şunları kaydetti:

"2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Eşi Sinem, okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun."

Karel, İmirzalıoğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını ve akademik potansiyelini öne sürerek, ünlü oyuncunun siyaset dünyasına geçiş yapmasının doğal bir süreç olduğunu ima etti.

İmirzalıoğlu cephesinden henüz ses yok

Tolga Karel'in bu yüksek profilli siyaset iddiası, sosyal medya ve magazin gündeminde hızla yayılırken, iddiaların merkezindeki isim olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan ise konuyla ilgili henüz resmi veya kişisel bir açıklama gelmedi. İmirzalıoğlu'nun bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.