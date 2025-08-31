Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trajik bir olayda, 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, engelli asansörünün halatının kopması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Üçüncü Kata Çıkmak İstedi, Asansör Halatı Koptu

İddiaya göre, Mehmet Eroğlu evinin bulunduğu üçüncü kata çıkmak için binanın dış cephesine monte edilmiş engelli asansörünü kullanmak istedi. Ancak asansörün halatının aniden kopması sonucu Eroğlu, sert zemine düşerek ağır yaralandı.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polis Soruşturma Başlattı

Asansörün halatının neden koptuğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Eroğlu’nun ölümüne neden olan teknik arızanın tespiti için uzman ekipler devreye girdi.