Batman merkezdeki bir AVM’de ailesiyle birlikte bulunan 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkarken dengesini kaybedip düştü. Düşme sırasında küçük çocuğun parmağı merdiven basamağına sıkışarak koptu.

Olayın bildirilmesi üzerine AVM’ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaşındaki Dilan ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri kopan parmağı bulmak için üç saat boyunca arama yaptı. Ancak arama sonuçsuz kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.