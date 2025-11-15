Batman’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, tıkanan rögarlar nedeniyle trafik zaman zaman durdu.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKÂNLARIYLA MÜDAHALE ETTİ

Belediye ekiplerinin gecikmesi üzerine bazı vatandaşlar, taşma riskine karşı rögar kapaklarını kendi elleriyle açmaya çalıştı. Kentin farklı bölgelerinde su seviyesi yükselirken araçlar ilerlemekte güçlük çekti, sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Meteoroloji yağışların sürebileceğini belirterek özellikle sürücülerin dikkatli olmalarını ve ani su baskınlarına karşı tedbirli davranmalarını istedi.

Kentte yağışın etkisinin gece boyunca yer yer devam etmesi bekleniyor.