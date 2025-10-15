Türkiye’de lise eğitimi, hem üniversiteye hazırlık hem de sosyal, kültürel gelişim açısından büyük önem taşıyor. 2025 yılında özellikle yüksek LGS puanlarıyla öğrenci alan, mezunlarının başarısıyla öne çıkan liseler tercih döneminde öğrenciler ve ailelerin odağında bulunuyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en iyi liseler listesi okul puanları, mezun başarıları ve sunduğu imkanlarla şekilleniyor.

Lise tercihi yaparken akademik başarı, yabancı dil olanakları, yurtdışı üniversite yerleşme oranları ve sosyal etkinlikler göz önünde bulunduruluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki köklü devlet ve vakıf liseleri, Türkiye genelinde her zaman en iyi okullar arasında sayılıyor.

Türkiye’nin En İyi Liseleri 2025

Yüksek taban puanlarıyla öğrenci kabul eden ve her sene mezunlarını prestijli üniversitelere gönderen okulların başında şu liseler geliyor:

İstanbul Erkek Lisesi

Köklü geçmişi ve Almanca ağırlıklı eğitimiyle İstanbul Erkek Lisesi, 2025 yılının en yüksek puanlı liseleri arasında ilk sırada yer alıyor. Okulun mezunları yurtiçi ve yurtdışında başarı gösteriyor.

Galatasaray Lisesi

Fransızca eğitim veren ve Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Galatasaray Lisesi, akademik başarı ve sosyal olanaklarıyla öne çıkıyor. LGS’de en yüksek puanla öğrenci alıyor.

Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul’da yer alan Kabataş Erkek Lisesi hem Almanca hem İngilizce eğitim seçenekleriyle tercih ediliyor. Yüksek puanlı öğrencileri kabul ediyor ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

İzmir Fen Lisesi

Fen bilimlerinde sunduğu olanaklar ve yüksek LGS puanıyla öğrenci alan İzmir Fen Lisesi, Ege Bölgesi’nde en iyi liseler arasında yer alıyor.

Ankara Fen Lisesi

Başkentteki en iyi lise olarak gösterilen Ankara Fen Lisesi, Matematik ve Fen alanında Türkiye genelinde öncü eğitim kurumlarından biri.

Çapa Fen Lisesi

İstanbul’da bulunan Çapa Fen Lisesi, özellikle sağlık ve fen bilimlerinde üstün başarılarıyla biliniyor. Yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Kültür ve sanatta aktif, akademik başarıya önem veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi; İngilizce ve Almanca eğitim veren bölümleriyle önemli bir tercih noktası.

Robert Koleji

Yabancı dil eğitimi, uluslararası başarılar ve sosyal olanaklar açısından önde gelen okullardan biri olan Robert Koleji, özel statüsüyle en iyi liseler arasında sayılıyor.

Diğer Öne Çıkan Fen ve Anadolu Liseleri

Istanbul Atatürk Fen Lisesi

TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa)

Aydın Fen Lisesi

Kocaeli Fen Lisesi

Adana Fen Lisesi

Validebağ Fen Lisesi (İstanbul)

Burak Bora Anadolu Lisesi (İstanbul)

Taban Puanlara ve Kontenjanlara Dair Notlar

2025 yılı için LGS taban puanları, okul kontenjanları ve yüzdelik dilimler Temmuz başında ilan edildi. En iyi liselerde taban puanlar genellikle 490-500 arasında değişiyor. Büyük şehirlerdeki köklü liseler, her yıl en yüksek puanla öğrenci alıyor.

Yılın en iyi liseleri tercihlerde hem akademik hem sosyal açıdan en fazla avantaj sunan okullardan oluşuyor. Öğrenciler, bu liseleri tercih ederek kariyerleri için önemli bir başlangıç yapıyor.