Son Mühür- Avrupa’da her yıl mart ayının son pazar günü başlayan yaz saati uygulaması, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl da uygulama, 27 Ekim’i 28 Ekim’e bağlayan gece saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla son bulacak. Böylece Avrupa ülkeleri kış dönemine göre saat düzenine geçmiş olacak.

Türkiye sabit saat sisteminde kalıyor

Türkiye, 2016 yılından bu yana sabit GMT+3 saat diliminde yer alıyor ve sürekli yaz saati uygulamasını sürdürüyor. “Gün ışığından daha fazla yararlanma” ve “günlük yaşamın kolaylaştırılması” gerekçeleriyle alınan bu kararla Türkiye, yıl boyunca saat değişikliği yapmıyor.

Avrupa ile fark yeniden düzenlenecek

Avrupa ülkelerinde saatlerin geri alınmasıyla birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki fark 2 saate düşecek. İngiltere ve Portekiz gibi Batı Avrupa ülkeleriyle ise fark 3 saate yükselecek.

2026 yaz saati uygulaması tarihi belirlendi

Avrupa’da bir sonraki yaz saati uygulaması 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de başlayacak. Bu tarihte saatler bir saat ileri alınarak yeniden yaz dönemine geçilecek.