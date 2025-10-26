Son Mühür- Asya ülkeleriyle diplomatik temaslarda bulunmak üzere bölgeye giden ABD Başkanı Donald Trump, turunun ilk durağı olan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a indi. Uçaktan indikten sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılanan Trump, havalimanında düzenlenen geleneksel dans gösterisini izledi. Müziğe ayak uyduran Trump, kısa süreli figürlerle dansçılara eşlik etti.

Karşılama töreninin ardından iki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği konularını görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.

Ekonomik rekabetin gölgesinde diplomasi trafiği

Trump’ın beş günlük Asya ziyareti, ABD ile Çin arasında artan ekonomik rekabetin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleştiriliyor. Washington yönetimi, bu ziyaretle Asya-Pasifik bölgesinde müttefiklerle ilişkileri güçlendirmeyi ve Çin’in bölgedeki etkisini dengelemeyi amaçlıyor.

Japonya ve Güney Kore temasları

Trump, pazartesi sabahı Japonya’ya geçerek Tokyo’da göreve yeni başlayan Başbakan Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek. Görüşmede, ABD-Japonya ittifakının Çin ve Kuzey Kore’ye karşı ortak duruşunun vurgulanması bekleniyor.

Hafta ortasında Güney Kore’nin Busan kentine geçecek olan Trump, burada düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılacak. Zirvede bölge ekonomileri, ticaret güvenliği ve enerji alanındaki iş birliği konuları gündeme gelecek.

Turun finalinde Çin lideriyle kritik görüşme

Asya turunun son gününde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek. Görüşmede, ticaret ilişkileri, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi’ndeki askeri faaliyetler ele alınacak. Bu temasın, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma yönünde kritik bir adım olması bekleniyor.