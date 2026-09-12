Son Mühür / Ege Maden İhracatçıları Birliği, Doğal Taş Gala Gecesi’ni gerçekleştirdi. Gece, katma değerli doğal taş ihracatının artmasına dair bu yıl 6’ncı kez düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuşurken, Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılında doğal taş ihracatına en çok katkı sağlayan üyelerine de 7 kategoride 36 ödül takdim edildi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Duayen Ödülü Haz Marble Kurucusu Abdurrezzak Abit Yeşilkaya’nın oldu.

Proje ve tasarım yarışmasında ödüller verildi

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda birinciliği DIALITH isimli projeyle Efe Kurtoğlu kazandı. Yarışmada ikincilik ödülü PATİKA isimli tasarımıyla Ekim Güney Öztürk olurken Çağlar Lampir RAW adını verdiği projeyle üçüncü seçildi. Jüri özel ödülü kazanan isimlerse; Duolith projesiyle Büşra Gürdağ, Yusuf Çakar ve Günce Eşingen Kınayoğlu, TURKStone isimli projesiyle Hüseyin Öztürk ve Trace isimli tasarımıyla Raşide Cengiz oldu.

İlk beşe giren firmalar belli oldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 747 milyon dolarlık doğal taş ihracatına en büyük katkıyı sağlayan firmalar da belli oldu. Aytan Mermer Madencilik İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Şuayp Demirel, Metamar Mermer Granit Madencilik SAN. VE TİC. A.Ş., Cem-Mer Doğaltaş İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve Tureks-GM Mermer Granit SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Firmaları ilk beş sıraya yerleşti.

“Dünyadaki temsilcilerimiz”

Agora’da düzenlenen Doğal Taş Gala Gecesi’nde konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu yıl altıncısı düzenlediğimiz yarışmamıza tam 223 proje başvurusu aldık. Jürimizin kıymetli değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren 3 projeyi belirledik. Ayrıca 3 projeye de jürimiz teşvik ödülü takdim etmeyi uygun buldu. Yarışmaya emek veren tüm tasarımcıları ve ödül kazanan arkadaşlarımızı şimdiden yürekten kutluyorum. Bugün ayrıca 7 farklı kategoride ihracat şampiyonlarımızı da ödüllendireceğiz. İhracatçılarımız, Türkiye’nin üretim gücünün, emeğinin ve alın terinin dünyadaki temsilcileridir. Bu başarıların her biri ülkemiz için gurur vesilesidir” dedi.

“Sağlam bir yol haritası hazırlıyoruz”

2026 yılının 8 aylık döneminde ihracatlarını yüzde 19 artırarak 1 milyar 72 milyon dolara ulaştıkları, son 1 yıllık ihracatta 1,5 milyar doları aştıkları bilgisini veren Alimoğlu, “Başarılarımız artsa da sektörümüzün önümüzdeki dönemde önemli sınavlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Döviz kuruyla enflasyon arasındaki makasın açılması, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ve döviz kurundaki durağanlık rekabet gücümüzü zorlayan başlıca etkenler olmaya devam ediyor. Bu zorluklara rağmen pes etmiyoruz. Sorunlarımızı doğru analiz ederek geleceğe sağlam bir yol haritasıyla hazırlanıyoruz. Bu amaçla sektör temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz Stratejik Planlama Toplantımızda 2026-2030 dönemi önceliklerimizi ve hedef pazarlarımızı birlikte belirledik. Ağustos ayında Afyon’da gerçekleştirdiğimiz Açık Mikrofon etkinliğimizde de sektör temsilcilerimizle ve Ankara’dan ilgili bürokratlarımızla bir araya gelerek sorunlarımızı, beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi hep beraber konuşma fırsatı bulduk. Sektörümüzün sesini daha güçlü duyurabilmek için sahadan gelen görüşleri son derece önemsiyoruz. Bu buluşmaların, ortak akılla hareket etmemize ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımıza yön vermesine büyük katkı sağladığına inanıyoruz” dedi.

“Üretim, istihdam ve kararlılık”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk de “Bu yıl yarışmamıza katılan tasarımcılarımız doğal taşı farklı kullanım alanları, yeni üretim teknikleri, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi ekseninde yeniden yorumladılar. Yarışmamıza fikirleriyle değer katan tüm tasarımcılarımızı gönülden kutluyorum. Dereceye giren tasarımcılarımızı ayrıca tebrik ediyor, ortaya koydukları çalışmaların üretime ve uluslararası pazarlara taşınmasını temenni ediyorum. Bu ödüller yalnızca ihracat rakamlarında elde edilen başarının değil; üretimin, istihdamın, uluslararası pazarlarda gösterilen kararlılığın ve Türk doğal taşının dünya çapındaki güçlü konumuna yapılan katkının da bir göstergesi. Zorlu küresel rekabet koşullarına rağmen ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, yeni pazarlara açılan, tasarıma, teknolojiye ve sürdürülebilir üretime yatırım yapan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum” mesajı verdi.

“Global pazarda güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Türk doğal taş sektörünün 2025 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracatla Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihracatı eden ihracatı gerçekleştiren üçüncü ülke konumunda bulunduğunu dillendiren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Alper Eriten, Türk doğal taşının kalitesi ve estetik gücüyle dünya pazarlarında önemli bir yer edinmiş olması bizler için gurur vericidir” tespitinde bulunan Eriten, “Şunu gururla belirtmek isterim ki yine sektörümüz yerli makine teçhizat kullanımı ile ithal girdisi en az olan sektörlerimiz arasında gelmektedir. Ancak bizler bu başarılarla yetinmeyip tasarımıyla öne çıkan ve markalaşmış ürünlerle küresel pazarlarda daha sağlam ve etkili bir sektör yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakan lığı olarak bu düsturla ihracata hazırlık aşamasından küresel firmalara tedarikçi olmaya, tanıtımdan fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, ihracatçımızın her adımına destek veriyor ve sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Türk doğal taşını global pazarlarda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğal taş sektörüne yönelik olarak 23 adet UR-GE projemiz bulunuyor. Yurt dışı fuarlar kapsamında sektörümüze yönelik olarak 2026 yılında ilk 8 ayda 8 fuar destek kapsamına alındı. Türk malı ve hizmeti imajını daha da güçlendirmek amacıyla titizlikle tasarlanan TURQUALITY tanıtım projelerimizden ikisi de doğal taş sektörüne ait. Biri İMİB koordinatörlüğünde yürütülen Land of Stones, diğeri de DENİB organizasyonunda yürütülen TURQUALITY Projesi” diye konuştu.