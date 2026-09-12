Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık raporlarını fazla aldığını gerekçe göstererek İZENERJİ şirketinden işten çıkardığı 79 işçi, eylemlerinin ikinci ayında yeni bir protesto kararı aldı. Emekçiler, okulların açılacağı 14 Eylül günü saat 12.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki hizmet binası önünde toplanacak.

Sendika ve İzBB'ye tepkililer

Sağlık sorunları nedeniyle aldıkları raporlar gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 79 işçi, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a hem de üyesi oldukları DİSK’e bağlı Genel-İş 2 ve 11 No’lu şubelere tepkili. Sendikanın süreç boyunca etkili bir mücadele yürütmediğini savunan emekçiler, dosyaların yeniden incelendiği ve işe dönüş ihtimali olduğu yönündeki açıklamalarla oyalandıklarını ifade ediyor.

Alacakların henüz ödenmediği iddia edildi



İki aydır hiçbir gelir elde edemeyen işçiler, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. İzmir Büyükşehir Belediyesi, işten çıkardığı işçilerin kıdem tazminatlarını ve geçmiş dönem alacaklarını henüz ödemediği öne sürüldü. Okul çağında çocukları bulunan aileler, ders yılının başlamasıyla birlikte artan masraflar ve biriken borçlar yüzünden geçim sıkıntısının derinleştiğini belirtiyor. Hastalıklarının keyfi bir işten çıkarma gerekçesi yapılamayacağını vurgulayan işçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.