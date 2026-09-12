İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü haftasında düzenlenecek 14'üncü Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, ‘Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde’ sloganıyla yarın koşulacak. Toplam 14 ülkeden ve Türkiye'nin 41 ilinden yaklaşık 3 bin sporcu ile elit atlet, 21 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşunun resmi bitiş saati 10.00 olacak. Yarış, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı Başak Sokak'ın sonunda bulunan doğal dönüşten dönüş yaparak yine Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. Ödül töreni ise saat 10.30'da aynı meydanla yapılacak. 16 yaş ve üzeri sporcuların katılacağı organizasyonun bu yıl tarihinin en yüksek katılımcı sayısına ulaştığı açıklandı. Yarışın, Türkiye’de kendi kategorisindeki en yüksek katılımlı ikinci organizasyon olduğu bildirildi. Bu yıl ayrıca ilk kez kurumlar kategorisinde ilk üç sırayı alan ekiplere kupa verilecek.

Yarış güzergahında yollar kapatılacak

Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle koşu güzergahında trafik düzenlemelerine gidilecek. Cumhuriyet Bulvarı'nda Türk Telekom'un binasının önünden başlayacak yarış; Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinden Başak Sokak dönel kavşağa ulaşacak. Buradan dönüş yapan sporcular, aynı güzergahı kullanarak Cumhuriyet Bulvarı Türk Telekom Binası kapalı otopark önünde yarışı tamamlayacak. Yarış güzergahının Üçkuyular yönü (deniz tarafı), gerekli trafik önlemleri alınarak saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Konak yönü ise Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren yarış boyunca gidiş-dönüş olarak hizmet verecek. Koşu nedeniyle otobüs güzergahında 04.00 ile 12.00 arasında düzenlemelere gidildi. Koşu nedeniyle Konak Tramvayı'nda 06.00 ile 11.00 saatleri arasında sefer yapılmayacak. Feribot seferleri, 08.30-10.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek. Bostanlı kalkışlı 06.00, 06.20 ve 06.40 yolcu gemisi seferleri yapılacak.