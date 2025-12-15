Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç satın alabilmeleri için belirlenen üst limit, 2026 yılı için yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, yeni yılda uygulanacak muafiyet sınırını doğrudan belirledi. Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni limit, araç piyasasındaki fiyat artışlarına karşı engelli bireylerin alım gücünü korumayı hedefliyor.

Mevcut durumda, 2025 yılı boyunca uygulanan 2 milyon 290 bin 200 TL'lik üst limit, yeni yılda yaklaşık 584 bin TL'lik bir artışla 2 milyon 873 bin 972 TL seviyesine yükselecek. Bu artış, özellikle orta ve üst segmentteki C-SUV modelleri ile bazı D segmenti araçların yeniden muafiyet kapsamına girmesine olanak tanıyacak. Otomobil piyasasındaki yüksek enflasyonist ortamda, limitin yukarı çekilmesi hak sahipleri tarafından beklentilerin odağındaydı.

Yeni ÖTV Muafiyet Limiti ve Hesaplama

2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 972 TL'lik tutar, vergiler dahil anahtar teslim satış fiyatını ifade ediyor. Bir aracın bu muafiyetten yararlanabilmesi için, motor hacmine bakılmaksızın (elektrikli araçlar dahil) satış fiyatının bu sınırı aşmaması gerekiyor.

Örnek bir hesaplama ile, satış fiyatı 2 milyon 800 bin TL olan bir otomobilin, yüzde 80 ÖTV diliminde olduğu varsayıldığında; engelli raporuyla alındığında sadece ÖTV tutarı düşülüyor. Ancak KDV (yüzde 20) ödenmeye devam ediliyor. Bu durumda, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL civarında bir ÖTV indirimi sağlanarak aracın maliyeti hak sahibi için 1 milyon 500 bin TL bandına iniyor.

Yerli Üretim Şartı ve Model Seçenekleri

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni dönemde ÖTV muafiyetli araç alımlarında "yerli üretim" kriterinin daha etkin uygulanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli üretimi destekleme stratejileri doğrultusunda, Togg T10X gibi yerli modellerin yanı sıra Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, Hyundai Bayon ve Renault Megane gibi modellerin avantajlı konuma gelmesi öngörülüyor.

2026 yılında devreye girecek yeni limit, özellikle hibrit ve elektrikli araç pazarında engelli vatandaşlar için seçenekleri artıracak. Otomobil markaları, Ocak ayı itibarıyla fiyat listelerini bu yeni limite göre güncelleyerek, engelli muafiyetine uygun versiyonları ön plana çıkaracak.