Son Mühür- Milyonlarca dolar değerine ulaşan yemek platformlarıyla restoran, lokanta ve cafe işletmecileri arasındaki gerilim büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl,

''Online yemek siparişlerinde komisyon oranları yüzde 40–50’yi aştı.

Dışarıdan söylediğiniz 1000 TL’lik yemeğin sadece 531 TL’si esnafa kalıyor. Kalan 469 TL ise isimlerini hepimizin çok iyi bildiği birkaç online platforma gidiyor.



Platformlar milyar dolar ederken, esnaf zarar ediyor. Bu düzen sürdürülebilir değil.

TÜRES olarak bu haksız komisyonların makul seviyeye inmesi için çağrımız nettir. Aksi halde boykot dahil tüm seçenekler masada.'' hatırlatmasında bulundu.



Bizimle masaya otursunlar...



İrili ufaklı binlerce esnafın etkilendiğini belirten Bingöl,

''Şimdi TÜRES olarak bunu düzeltmek için kendi sistemimizi kurmak çalışıyoruz. Daha önce yüzde 12'lerde olan yemek kartı komisyonlarını yüzde 6'ya indirmiştik.

Şimdi bunun benzerini yaparak yemek platformlarına bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Ya bizimle bir masaya oturursunuz ya da boykot dahil bütün seçenekler masamızda duruyor'' hatırlatmasında bulundu.