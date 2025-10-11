Son Mühür - Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’ya layık gördü. Komite, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunmadaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye barışçıl ve adil bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “bitmek bilmeyen çabaları” dolayısıyla bu ödülü kazandığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan tepki geldi

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, “(Trump) İnsancıl bir kalbe sahip ve onun kadar güçlü iradesiyle dünyayı etkileyebilecek bir lider bir daha gelmeyecek.” dedi. Trump’ın ödülü alamamasına değinen Cheung, “Nobel Komitesi, barışı değil siyaseti öncelediğini bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Trump’la ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes ise, "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz." ifadelerini kullandı.