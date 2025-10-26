Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin hazırladığı torba yasa ikinci el otomobil alacaklara ek bir masraf kapısı açacak gibi görünüyor.

Bakan Şimşek'in ''"vergi adaletini pekiştirmek ve etkinliği artırmak" amacıyla meclis gündemine getirdikleri tasarıya CHP kurmayları ''Deli Dumrul vergisi'' sözleriyle tepki göstermişti.



İkinci el oto pazarına ek masraf kalemi...



Torba yasadaki vergiyle ilgili düzenlemeleri mercek altına alan vergi uzmanı yazar Ozan Bingöl, ikinci el oto alacak olanların yeni yasadan sonra daha fazla masraf yapacaklarına dikkat çekti.

''Bugün ikinci el bir otomobil alıp/satsanız toplamda 2.139 lira tescil ücreti, darphane payı, noter masrafı ve KDV ödemek durumundaydınız.'' hatırlatmasında bulunan OzanBingl,

''Bu torba yasa ile birlikte artık bu tutara ilave binde 2 oranında da harç ödeyeceksiniz. Torba yasa kanunlaştıktan sonra, iki milyon liralık ikinci el bir otomobil alıp/satsanız bu 2.139 liraya ilave olarak artık 4.000 lira da harç ödeyeceksiniz.

Vatandaş artık otomobili rüyasında bile göremiyor bari motosiklet alayım dese, oransal açıdan diğer işlemlerin neredeyse beş katı daha fazla harç ödemek durumunda kalacak!

Şimdi soruyorum adalet bunun neresinde?'' diye seslendi.



Türkiye'de ikinci el kaç oto satılıyor?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 7 milyon 103 bin 550 adet ikinci el oto satışı gerçekleşmişti.

