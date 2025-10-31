ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çocuklara hediyeler dağıttı.

Beyaz Saray renkli görüntülere sahne oldu

Beyaz Saray, bu yıl da Cadılar Bayramı coşkusuna ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen geleneksel kutlama etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Çift, kapıyı çalan kostümlü çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Dekorasyonu Melania Trump hazırladı

Bu yılki kutlamaların en dikkat çeken ayrıntılarından biri, Beyaz Saray’ın tematik süslemeleri oldu. Cadılar Bayramı dekorasyonunun tamamının First Lady Melania Trump tarafından hazırlandığı belirtildi. Bahçede örümcek ağları, balkabakları ve ışıklarla süslenmiş yürüyüş yolları yer aldı.

Asya turundan döndükten sonra kutlamaya katıldı

Donald Trump, Asya turundan döndükten kısa bir süre sonra düzenlenen kutlamaya katıldı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump, yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi.

Asker aileleri ve Beyaz Saray çalışanları da davetliydi

Kutlamaya Beyaz Saray çalışanlarının çocuklarının yanı sıra asker ailelerinin de katıldığı öğrenildi. Katılımcılar, Başkan ve First Lady ile fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadı.

“Korkutucu” ama eğlenceli bir atmosfer

Beyaz Saray’ın bahçesi, renkli ışıklandırmalar, dev kabaklar ve tematik müziklerle adeta bir film setini andırdı. Melania Trump’ın tasarladığı dekorasyon, “korkutucu ama zarif” olarak nitelendirildi.

