Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futsal Takımı oyuncusu Adem Küçükkartal’ın 34 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Küçükkartal’ın vefatı spor camiasında üzüntü yarattı.

22 kez milli oldu

2022 yılından bu yana Futsal A MilliTakımı’nda görev yapan Adem Küçükkartal, Ay-Yıldızlı formayı 22 kez giydi. TFF tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcunun vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

TFF açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Futsal A Milli Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

2022 yılından bu yana Futsal A Milli Takımımızda görev alan Adem Küçükkartal, 22 kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. Küçükkartal’ın naşı 12 Eylül 2026 Cumartesi memleketi Konya’da toprağa verilecek.

Merhum Adem Küçükkartal’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Adem Küçükkartal’ın cenazesinin 12 Eylül Cumartesi günü memleketi Konya’da toprağa verileceği bildirildi. Milli takım formasıyla 22 kez sahaya çıkan 34 yaşındaki oyuncunun vefatı, futsal camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. TFF, açıklamasında Küçükkartal’ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra tüm spor camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

