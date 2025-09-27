1924 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez 2023 yılında uygulamaya koyduğu gece ziyaretlerini bu yıl da devam ettirdi. Bu özel uygulama sayesinde ziyaretçiler, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan sarayı gün batımından sonra daha sakin bir atmosferde gezme fırsatı buldu.

21 Haziran’da başladı, 27 Eylül’de sona eriyor

Gece ziyaretleri bu yıl 21 Haziran’da başladı ve her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Uygulama, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Katılımcılar, sarayın eşsiz mimarisini ve tarihi eserlerini gün ışığından farklı bir ambiyansta deneyimleme imkânı yakaladı.

Ziyaretçi sayısında %300 artış

Topkapı Sarayı’na bu yaz düzenlenen gece ziyaretlerine 10 bin 425 kişi katıldı. Geçen yıl 2 bin 752 kişinin ziyaret ettiği etkinlik, bu yıl yaklaşık %300’lük bir artış ile rekor seviyeye ulaştı.

Tarihi atmosferi daha güçlü yansıtıyor

Uzmanlara göre gece ziyaretlerine olan yoğun ilgi, hem kültürel mirasa yönelik farkındalığın artması hem de ziyaretçilerin farklı bir deneyim arayışından kaynaklanıyor. Loş ışıklar altında yapılan geziler, sarayın tarihi atmosferini daha güçlü biçimde hissettirdi.

İstanbul’un turizmine katkı sağlıyor

Topkapı Sarayı’ndaki gece ziyaretleri, İstanbul’un kültürel turizm çeşitliliğini artırma açısından da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle gündüz müze gezmekte zorlanan turistler için gece ziyaretleri, alternatif bir çözüm sundu.